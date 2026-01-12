Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 54χρονος άνδρας από χωριό της Μεσσαράς, που μαζί με την 42χρονη σύζυγό του συνελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που αφορούν στην κακοποίηση (και σεξουαλική από την πλευρά του 54χρονου) σε βάρος δύο παιδιών τους, μιας ανήλικης 15χρονης και μιας 24χρονης με μέτρια νοητική υστέρηση.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τις πράξεις που του αποδίδονται. Μάλιστα, επισήμαναν ότι η απόφαση για να κριθεί προσωρινά κρατούμενος σταθμίστηκε στο ότι δεν είχαν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA του παιδιού που γέννησε η 24χρονη και δόθηκε για υιοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η 42χρονη σύζυγός του 54χρονου και μητέρα των παιδιών αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους την περασμένη Παρασκευή 9 Ιανουαρίου μετά την απολογία της, η οποία επίσης αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Τι δήλωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 54χρονου

«Μετά το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας διατηρήθηκαν αμφιβολίες αναφορικά με την εξέταση του DNA που δεν είχαμε σήμερα, με αποτέλεσμα την προφυλάκιση του κατηγορουμένου. Τη θεωρούμε άδικη γιατί πιστέψαμε σε αυτόν ότι όντως λέει την αλήθεια, ήδη έχουμε αιτηθεί τη διενέργεια γενετικής πραγματογνωμοσύνης και ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης οι οποίες πιστεύουμε ότι θα επισπευθούν σύντομα και θα υποβάλλουμε αίτημα αποφυλάκισης μόλις έχουμε στα χέρια μας τα αποτελέσματα», τόνισε ο ένας από τους συνηγόρους του 54χρονου.

Από την πλευρά του, ο άλλος δικηγόρος του, ανέφερε: «Το αποτέλεσμα ήταν μέσα στα προβλεπόμενα καθώς δεν υπήρχαν οι πραγματογνωμοσύνες. Θεωρούμε όμως ότι με την έκδοση των αποτελεσμάτων θα επιβεβαιωθούν πλήρως οι ισχυρισμοί του πατέρα και με την ενίσχυση του αποδεικτικού υλικού. Το δυστύχημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός θα στερηθεί την προσωπική του ελευθερία για ένα χρονικό διάστημα σεβαστό μετά το πέρας του οποίου η ταλαιπωρία του θα λάβει αίσιο τέλος».