Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα νέο αεροπορικό πλήγμα στον Ειρηνικό κατά ταχυπλόου, το οποίο φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με αυτό το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τους τουλάχιστον 130 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 38 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών. Αυτό είναι το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς.

Το ιδιαίτερα ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού είναι ότι ο αμερικανικός στρατός έκανε λόγο για έναν «επιζώντα», προσθέτοντας πως ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.