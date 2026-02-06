Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χθες Πέμπτη δέχθηκε αεροπορική επίθεση ένα ταχύπλοο, που όπως φαίνεται, ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών και κινούνταν στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Νότια Αμερική (SOUTHCOM).

Οι υπηρεσίες πληροφοριών «επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές (θαλάσσιες) οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM μέσω X, δίνοντας στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 12 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφει το φονικό πλήγμα.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Πρόκειται για τον δεύτερο βομβαρδισμό του είδους που γίνεται γνωστό μέχρι στιγμής φέτος, έπειτα από προηγούμενο την 23η Ιανουαρίου, επίσης στον Ειρηνικό.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε να γίνουν πάνω από τριάντα τέτοιες επιχειρήσεις συνολικά, ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο επιδίδονταν σε οποιοδήποτε λαθρεμπόριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας αυτής, που επισήμως τουλάχιστον στόχο έχει τα καρτέλ που επιδίδονται σε εμπορία ναρκωτικών με προορισμό την αμερικανική αγορά, αμφισβητείται και προκαλεί σφοδρές αντεγκλήσεις σε διεθνές επίπεδο όσο και στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ βλέπουν στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».