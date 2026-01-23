Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν την Παρασκευή σε αεροπορική επίθεση κατά ενός ταχύπλοου που, σύμφωνα με τις αρχές, μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό. Από την επιχείρηση, που ανακοίνωσε το U.S. Southern Command (SOUTHCOM), σκοτώθηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο σκάφος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε» από την επίθεση, αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο.