Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στο οποίο ανήκει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, κατέκτησε 315 έδρες στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, εξασφαλίζοντας πλειοψηφία δύο τρίτων στην Κάτω Βουλή, όπως προκύπτει από τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΦΔΚ, που δίνει στην υπερσυντηρητική επικεφαλής της κυβέρνησης, την πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Ιαπωνίας που κατέλαβε τον πρωθυπουργικό θώκο, ισχυρή εντολή ώστε να εφαρμόσει το πρόγραμμά της στο κράτος των 123 εκατομμυρίων κατοίκων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.