Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να επισκεφθεί την Ουγγαρία την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την «πλήρη» στήριξή του προς τον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένουν τεταμένες, όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση των υπηρεσιών του χθες.

Ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί ακόμη στη Σλοβακία, όπου επίσης κυβερνά σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Τραμπ, αφού συμμετάσχει στο τέλος της εβδομάδας στη σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια, στη Γερμανία, όπου την περασμένη χρονιά ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατακεραυνώνοντας τις επιθέσεις εναντίον της «ελευθερίας της έκφρασης» στην Ευρώπη.

Το ταξίδι θα γίνει με φόντο τις πρόσφατες απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, οι οποίες σόκαραν τους Ευρωπαίους.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα (15η και 16η Φεβρουαρίου), ο αμερικανός ΥΠΕΞ «θα συναντηθεί με ούγγρους αξιωματούχους κλειδιά για να προωθηθούν τα κοινά διμερή και περιφερειακά συμφέροντα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας σε ειρηνευτικές διαδικασίες για την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων και της ενεργειακής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουγγαρία», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που υπογράφεται από τον Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την περασμένη Πέμπτη την «πλήρη» υποστήριξή του στον εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Όρμπαν, μέγα σύμμαχό του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου στην ανατολικοευρωπαϊκή χώρα.

Επικεφαλής της μαγιάρικης κυβέρνησης για σχεδόν 16 χρόνια, ο Βίκτορ Όρμπαν είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες, με φόντο την οικονομική δυσαρέσκεια και την εντεινόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο κ. Όρμπαν ανήγγειλε το Σάββατο πως θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον «σε δύο εβδομάδες» για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «συμβουλίου ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν θεωρείται ιδιαίτερα στενός σύμμαχος της κυβέρνησης Τραμπ, κυρίως λόγω της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του, ειδικά την περίοδο της κρίσης στη Συρία πριν από μια δεκαετία.

Είχε αξιοσημείωτα εξασφαλίσει για τη χώρα του, σε επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο την περασμένη χρονιά, εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου από τη Ρωσία.

Ο προκάτοχος του κ. Τραμπ, ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, είχε αντίθετα ανοικτά εχθρική σχέση με τον κ. Όρμπαν, τον οποίο κατηγορούσε ότι παρεκκλίνει «προς τη δικτατορία», κυρίως επειδή φίμωνε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης κι είχε αποδυθεί σε εκστρατεία εναντίον των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤ+.

Ο κ. Ρούμπιο θα βρίσκεται την Κυριακή στη Σλοβακία, όπου ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο μοιάζει να έχει βρει πεδίο συνεννόησης με την κυβέρνηση Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στη Φλόριντα, ο κ. Φίτσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, που επικαλέστηκε ανώνυμους ευρωπαίους διπλωμάτες, εξέφρασε την ανησυχία του για την «ψυχολογική κατάσταση» του αμερικανού προέδρου.

Τόσο η Ουάσιγκτον, όσο και η Μπρατισλάβα διέψευσαν κατηγορηματικά το δημοσίευμα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα αντιπροσωπεύσει φέτος τις ΗΠΑ στο ετήσιο ραντεβού στο Μόναχο στη θέση του αντιπροέδρου Βανς, η ομιλία του οποίου πέρυσι άφησε άναυδους αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες.