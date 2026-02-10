Στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor, οι ισορροπίες ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται να δοκιμάστηκαν έντονα, με σημαντικές εξελίξεις τόσο στις μονομαχίες όσο και στο συμβούλιο.

Ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ από την ομάδα των Αθηναίων αναδείχθηκε δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση, συγκεντρώνοντας πέντε ψήφους.

Ο ίδιος εξήγησε πως «Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα η επίδοσή μου δεν ήταν και η καλύτερη. Το φαγητό με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και σωματικά και ψυχικά. Όσο και να μπορούμε να δίνουμε κουράγιο στους άλλους και στην ομάδα μας, μέσα μας ο μόνος που ξέρει τι συμβαίνει είναι ο εαυτός σου. Δεν είμαι εδώ για το σπριντ, είμαι πίσω, ήρεμος και περιμένω, γιατί έχω μπροστά μου μαραθώνιο», δηλώνοντας έτσι τον αντίκτυπο της πείνας και της ψυχολογικής πίεσης στην απόδοσή του.

Στην άλλη όχθη, η μονομαχία για την ασυλία ανέδειξε τον Σταύρο Φλώρο καθοριστικό παίκτη για την ομάδα των Επαρχιωτών, που επικράτησε του Βαλάντη Πάκου με σκορ 10-8. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένταση, και παρότι και οι δύο παίκτες είχαν λάθη και χαμένες βολές, ο Σταύρος διατήρησε την ψυχραιμία του και «βρίσκοντας πρώτος ρυθμό στις βολές και φτάνοντας στα τρία καλάθια που χρειαζόταν για τη νίκη», χάρισε στη δική του ομάδα τη δεύτερη ασυλία, αποφεύγοντας έτσι την υποψηφιότητα προς αποχώρηση και αφήνοντας την αντίπαλη ομάδα σε δύσκολη θέση.

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν όταν ο Benzy προκάλεσε αναστάτωση ανάμεσα στις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του συμβουλίου του νησιού. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «Ξέρω τι έχετε πει για τον αδερφό μου – όποιος μίλησε άσχημα έχουμε “βεντέτα”», ενώ η παρεξήγηση με τον Σταύρο εντάθηκε όταν ο τελευταίος δήλωσε πως «Δεν κάνω disrespect σε πιτσιρικάδες».

‘Έντονα ήταν τα σχόλια της Κέλλυ Μποφίλιου μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της. Η ίδια ανέφερε πως «Υποψήφια, OK, το περίμενα από τους δικούς μου. Αυτό που με ενόχλησε είναι λίγο από τους καινούργιους, που λένε ότι δεν έχουν δει τηλεόραση. Άρα πού ξέρουν ότι είμαι εγώ ο πιο αδύναμος κρίκος;» Παρά την ενόχλησή της, εμφανίστηκε ψύχραιμη, λέγοντας πως «Δεν είμαι αγχωμένη γιατί μας δίνουν αβάντα δύο εβδομάδες, έξι υποψήφιοι, φεύγει ένας, δε νομίζω να ’μαι εγώ. Έχω και γενέθλια, έχω σκοπό να τα περάσω εδώ». Σχετικά με τις επόμενες υποψηφιότητες, υπογράμμισε στους συμπαίκτες της Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και Βασιλική Μουντή ότι «Για μένα δεν είναι καθόλου δύσκολο. Θα πάω ή στον Βαλάντη ή στην Αριάδνη. Ο Βαλάντης ήταν εκτός τόπου και η Αριάδνη δεν είχε καμία αντίληψη στο στόχο».