Κατά τη διάρκεια του νέου επεισόδιου Survivor: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες της Δευτέρας, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που οδήγησαν σε τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση από την ομάδα των Επαρχιωτών. Το όνομα του Χρήστου Μυλωνά εμφανίστηκε για τρίτη φορά, «κλειδώνοντας» την τριάδα μαζί με τον Σταύρο Φλώρο και τον Γιάννη Ρέβη, επιβεβαιώνοντας μια άτυπη παράδοση της ομάδας, όπου συχνά προκύπτουν πολλοί υποψήφιοι.

«Ήταν δεδομένο ότι θα ‘μουν υποψήφιος, τελευταία εβδομάδα δεν έχω φέρει νίκες, οι περισσότεροι ψηφίζουμε βάσει των run», σχολίασε ο Χρήστος Μυλωνάς, με τον Σταύρο Φλώρο να προσθέτει τη δική του οπτική: «Δεν θεωρώ ότι ήταν αγωνιστικός, γιατί ξαναλέω από τα αγόρια μας ο μόνος που έφερε πόντους ήμουν εγώ και ο Μάνος, αν εξαιρέσεις το σημερινό που έφερε ο Γιώργος».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ρέβης αποκάλυψε ότι είχε την Πέτρα αλλά αποφάσισε να μην τη χρησιμοποιήσει: «Εγώ είχα αποφασίσει να μη χρησιμοποιήσω την Πέτρα. Την είχα εγώ. Το είχα αποφασίσει για μένα σίγουρα να μην τη χρησιμοποιούσα. Όχι επειδή το θεωρώ ντροπής, έτσι; Αλλά ήθελα να τη δώσω σε έναν συμπαίκτη».

Οι Αθηναίοι κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος για τη δεύτερη ασυλία έκαναν το 10-8 και κέρδισαν τους Επαρχιώτες.

Η ένταση στο ριάλιτι συνεχίστηκε μετά την αποχώρηση της Εβελίνας Λυκούδη, με ανταλλαγή αιχμηρών σχολίων μεταξύ των παικτών. Ο Γιώργος Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική στον Μιχάλη Σηφάκη, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «άτοπη, άστοχη και χρονικά λανθασμένη» και επισημαίνοντας πως «δεν χρειαζότανε» και ότι «εκτίθεται μόνος του, θα το δει κι ο κόσμος». Ο ίδιος σχολίασε ακόμη: «Άτοπο, άστοχο, χρονικά λανθασμένο. Ο Μιχάλης ήτανε, έφαγε κόκκινη κάρτα σήμερα, πραγματικά. Δεν χρειαζότανε. Αλλά αυτός εκτίθεται, θα το δει κι ο κόσμος. Άσ’ τον να μιλάει, να εκτίθεται συνέχεια, να φαίνεται ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σηφάκης υπερασπίστηκε τα λεγόμενά του, υπογραμμίζοντας την έντονη αντίδραση της κόκκινης ομάδας: «Μήπως τι; Δεν άντεχε; Είπε τη λέξη ότι ένιωθε μόνος. Κάτι παρόμοιο όχι, ένιωσε και μάντισσα από ό,τι καταλαβαίνω στα συμβούλια. Έχω τον ρόλο του αφεντικού, του δασκάλου, του… μην πω κι άλλες λέξεις τώρα βαριές. Εδώ πέρα, εδώ, στην Μπλε, δεν είμαστε μόνοι. Ευχαριστώ πολύ».

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές και κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα ασυλίας της εβδομάδας, όταν η Εβελίνα Λυκούδη λυγίζοντας μπροστά στον Γιώργο Λιανό και τους συμπαίκτες της ανακοίνωσε την απόφασή της να αποχωρήσει από το Survivor. «Το αποτέλεσμα το περίμενα. Λίγο πριν το συμβούλιο ζήτησα από τα παιδιά να με ψηφίσουν», είπε, εξηγώντας πως την τελευταία εβδομάδα «το πηγαίνω μέρα με τη μέρα, γιατί πνευματικά, ψυχικά και ψυχολογικά νιώθω ότι έχω φτάσει στα όριά μου».

Παρά το γεγονός ότι «σωματικά και αγωνιστικά πιστεύω ότι έχω να δώσω πολλά ακόμη», παραδέχτηκε πως ζήτησε να βγει υποψήφια «για να τους βγάλω από τη δύσκολη θέση της ψηφοφορίας». Με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης: «Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια… Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε. Ο καθένας που μας βλέπει από το σπίτι δεν μπορεί να το ζήσει αυτό. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη για να μονομαχήσω. Αν ερχόμουν στη μονομαχία, θα τα παρατούσα. Οπότε θέλω να φύγω τώρα».