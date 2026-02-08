Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε για τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες στο Survivor όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο του ΣΚΑΪ, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Κι αυτό μιας και ήρθαν να προστεθούν νέοι παίκτες στις ήδη υπάρχουσες και διαμορφωμένες ομάδες.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, έμελλε να είναι για τους Αθηναίους οι οποίοι και αποχαιρέτησαν πριν από λίγες ημέρες από τον Άγιο Δομίνικο τον Gio Kay. Όμως… εκείνος “επέστρεψε” μέσω του αδελφού του!

Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Benzy Καραντώνη , ο οποίος και “τρέλανε” την κόκκινη ομάδα όταν o Γιώργος Λιανός αποκάλυψε την ταυτότητα του. “Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις προσθήκες, παιδιά. Χρωστάμε άλλη μια προσθήκη για την ομάδα των Αθηναίων. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον… bro του bro, Αλέξανδρο Benzy Καραντώνη”.

Αμέσως όλοι ξέσπασαν σε γέλια και σε επιφωνήματα, τόσοι οι Αθηναίοι όσο και οι Επαρχιώτες, για να ακουστούν στον αέρα του νέου επεισοδίου εκφράσεις όπως… “πλάκα κάνεις”, “δεν το πιστεύω”, “τι λέτε ρε; Απίστευτο”.

“Δεν γίνεται αυτό το πράγμα! Μιλάει με τον ίδιο τρόπο ακριβώς” σχολίασε, με χιούμορ, ο Γιώργος Λιανός όταν ο νέος παίκτης εξήγησε πως μόλις πριν από τέσσερις ημέρες έβλεπε από τον καναπέ το Survivor και πια είναι μέλος της κόκκινης ομάδας.

Λίγη ώρα αργότερα, δε, ο Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ πως ήρθε κυρίως για να πάρει εκδίκηση για τον αδελφό του, Gio Kay.

“Ήρθα εδώ μόνο για να πάρω εκδίκηση για τον αδελφό μου. Θέλω τον Σηφάκη αντίπαλο σε κάθε αγώνισμα μέχρι να πάει πίσω, στο χωριό του. Αλήθεια το λέω. Είναι όμως και άλλα, είδα τι είπε ο καθένας για τον αδελφό μου, τώρα που ‘ρθα στο παιχνίδι. Γι’ αυτό θα τους πω πως με μένα έχουν βεντέτα” επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Benzy στο νέο επεισόδιο του Survivor το βράδυ της Κυριακής.