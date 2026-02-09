Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών διερευνούν μια σοβαρή υπόθεση που κατήγγειλε ένας νεαρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 22χρονος κατήγγειλε ότι ένας 24χρονος εισέβαλε στο σπίτι όπου διαμένει, κρατώντας όπλο και απειλώντας τη ζωή του. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε συμπλοκή μεταξύ των δύο νεαρών, κατά την οποία, σύμφωνα με την καταγγελία του 22χρονου, ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Η Ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος αναζητείται, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλα έγιναν προκειμένου να αναγκάσει τον 22χρονο να καταθέσει ψέμματα σε περίπτωση που κληθεί από τις Αρχές για υπόθεση που φέρεται να εμπλέκεται.