Ποινή 4 ετών, με αναστολή, στον ηθοποιό και δάσκαλο υποκριτικής για έναν βιασμό και δύο απόπειρες.

Στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν σε κλάματα οι καταγγέλλουσες αλλά και η σύζυγος του ηθοποιού που τον στηρίζει.

Την ενοχή του 43χρονου ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής για τα αδικήματα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα τα οποία κατηγορήθηκε ότι διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών, τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013, αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία (4-3) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Στον 43χρονο αναγνωρίστηκε, κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών.

Αντίθετα, δικαστές και ένορκοι απέρριψαν το αίτημα του 43χρονου για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, χορήγησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η δικαστική απόφαση, στην οποία κατέγραψαν μειοψηφία ο πρόεδρος του δικαστηρίου και δύο ένορκοι, ανακοινώθηκε σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα. Στο δικαστήριο βρέθηκαν σήμερα οι καταγγέλλουσες οι οποίες στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν σε κλάματα. Αλλά και η σύζυγος του καταδικασθέντα, η οποία ήταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ξέσπασε σε κλάματα.

«Δεν αποδείχθηκε η τέλεση των πράξεων του κατηγορητηρίου»

Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή, λόγω αμφιβολιών, του 43χρονου.

Η εισαγγελική λειτουργός, κατά την αγόρευσή της, είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία των μαρτύρων σημειώνοντας πως καταγράφονται στις καταθέσεις τους πολλές υποθέσεις ενώ διαπίστωσε αντιφάσεις και κενά στις καταγγελίες των δύο γυναικών. Μάλιστα, εστίασε στο γεγονός ότι η πρώτη καταγγέλουσα, αδελφή της γνωστής ηθοποιού που κάνει διεθνή καριέρα και στο παρελθόν είχε σχέση με τον 43χρονο, τροποποιεί τους χρόνους των γεγονότων ενώ τόνισε ότι δεν αξιοποίησε την ομολογία του κατηγορούμενου που, όπως υποστήριξε, είχε ηχογραφήσει «αλλά χάθηκε».

Αναφερόμενη στη δεύτερη καταγγέλλουσα, η εισαγγελέας είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον κατηγορούμενο για τον οποίο πίστευε πως «είχαν ζήσει κάτι ξεχωριστό».

Η εισαγγελέας για να ενισχύσει την πρότασή της για απαλλαγή επικαλέστηκε σειρά ερωτικών και φιλικών μηνυμάτων που έστελνε στον κατηγορούμενο ακόμη και μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό τα οποία η ίδια απέδωσε στο πλαίσιο της χειραγωγούμενης σχέσης τους.

«Δεν αποδείχθηκε η τέλεση των πράξεων του κατηγορητηρίου» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας απευθυνόμενη στους δικαστές οι οποίοι, ωστόσο, αποφάσισαν διαφορετικά κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο.

«Ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή»

Ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή είχε αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται ενώ στην απολογία του εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στις γυναίκες που με τις καταγγελίες τον έφεραν στο εδώλιο.

«Όλο αυτό έγινε για το #metoo, ήθελαν τη λάμψη και μου κατέστρεψαν τη ζωή» ισχυρίστηκε ο ηθοποιός ο οποίος υποστήριξε πως οι άδικες καταγγελίες σε βάρος του κατέστρεψαν τη ζωή και την καριέρα του. «Δεν έχω τίποτα πια, θα πουλήσω το σπίτι μου, μου τελείωσαν τα λεφτά τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η ιστορία. Έχω δύο γονείς άρρωστους, δεν το άντεξαν όλο αυτό» είπε.