Μια ακόμη υπόθεση που έχει ταυτιστεί με το κίνημα #metoo στον καλλιτεχνικό χώρο άνοιξε την αυλαία της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Στο εδώλιο ένας 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης με καριέρα στην Αμερική ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012, αντίστοιχα.

Αρχικά, είχε βρεθεί στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών, ωστόσο, στο ακροατήριο έφτασαν μόνο οι δυο με τον ίδιο από την πρώτη στιγμή να αρνείται όσα του αποδίδονται .

Ο κατηγορούμενος με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασία δήλωσε αθώος ενώ απαντώντας στο ερώτημα με τι ασχολείται αυτή την περίοδο είπε πως είναι άνεργος. «Αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με πολλά πράγματα…» ανέφερε χαρακτηριστικά .

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου διατύπωσε ενστάσεις καθώς δεν άνοιξαν τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων οι καταγγέλλουσες μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη της ψυχολόγου που έχει ορίσει το δικαστήριο για την ψυχολογική κατάσταση τους.

«Μη δικονομικώς ορθό να εξετάζουνε άλλους μάρτυρες …» ανέφερε η υπεράσπιση με τον πρόεδρο τελικά να καλεί στο βήμα του μάρτυρα μια νεαρή γυναίκα η οποία στο παρελθόν είχε σχέση με τον κατηγορούμενο τον οποίο έχει καταγγείλει για κακοποίηση αλλά οι ισχυρισμοί της απορρίφθηκα .

«Να ξεκινήσει η δίκη με τις καταγγέλλουσες. Αυτή είναι η δικονομική τάξη …» αντέδρασε η υπεράσπιση με τη συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας να κάνει λόγο για «επιχείρηση να λογοκριθεί η μάρτυρας».

«Είναι ικανός να σε πείσει πως αυτό που έχεις βιώσει είναι στο μυαλό σου»

Η μάρτυρας κατέθεσε πως το 2016- 2017 και ενώ βρισκόταν σε σχέση με τον κατηγορούμενο την προσέγγισε η αδελφή καταγγέλλουσας και της μίλησε «για να την προστατεύσει». Φορτισμένη η νεαρή γυναίκα μετέφερε στο δικαστήριο την περιγραφή του βιασμού που της εξομολογήθηκε η άλλη γυναίκα. «Ήταν πολύ μικρή και ευάλωτη και δεν μπορούσε να το πει. Το είπε χρόνια αργότερα…» είπε και και όταν άρχισε να κλαίει εξήγησε : «Συγκινούμαι γιατί ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους που δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό» .

Η μάρτυρας περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως έναν άνθρωπο χειριστικό που «είναι ικανός να σε πείσει πως αυτό που έχεις βιώσει είναι στο μυαλό σου» ενώ ισχυρίστηκε οτι υπάρχουν κι άλλα θύματα τα οποία δεν τον έχουν καταγγείλει γιατί δεν άντεξαν να φτάσουν μέχρι το ακροατήριο.

«Πίστευα πως δεν μπορώ να επιβιώσω χωρίς αυτό τον άνθρωπο…» είπε απαντώντας στις αιτιάσεις που αφορούν τα μηνύματα που είχε στείλει στον 43χρονο ο οποίος , όπως κατέθεσε , ήταν βίαιος. «Πίστευα πως είμαστε ερωτευμένοι …Με είχε χτυπήσει και μου έλεγε ότι πρέπει να κλαίω γιατί έτσι είναι ο έρωτας. Τον φοβόμουν» ανέφερε συμπληρώνοντας πως χρειάστηκαν χρόνια θεραπείας για να αντιληφθεί τι της είχε συμβεί . «Μέχρι το ‘21 νόμιζα πως είναι συναινετικό αυτό νόμιζα πως έτσι έπρεπε να είναι…Φοβόμουν παρά πολύ τον κατηγορούμενο. Ότι τον χρειάζομαι …. Δεν μπορούσα να φύγω …».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως αρχικά μπήκε στην υπόθεση ως αλληλέγγυα και «τότε με το #me too κατάλαβα πως μπορείς να πεις πράγματα». «Για να επιβιώσουμε έχουμε διαγράψει παρά πολλά πράγματα…» ανέφερε λέγοντας πως διαπίστωσε πως ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ένα «μοτίβο συμπεριφοράς» χρησιμοποιώντας το ρόλο του ως δάσκαλος υποκριτικής .

Σύμφωνα με τη νεαρή μάρτυρα ο 43χρονος εκμεταλλευόταν το νεαρό της ηλικίας , ενδεχόμενη δύσκολη οικονομική κατάσταση ή πρόσωπα που προέρχονταν από κακοποιητικό περιβάλλον ενώ υποστήριξε πως προσέγγισε ακόμη και τους γονείς της για να «φαίνεται τίμιος».

Η μάρτυρας περίγραψε «σκληρές» πρόβες με στόχο, όπως τους έλεγε , «να επιτευχθεί η απελευθέρωση».

«Σου προκαλούσε κρίση που οδηγούσε σε σεξουαλικη πράξη έχοντας την αίσθηση πως είναι συναινετικό» ανέφερε και συμπλήρωσε πως ο κατηγορούμενος «επεδίωκε εξουσιαστική σχέση».

«Έλα μωρέ αφού με ξέρεις, εγώ σας αγαπώ όλλους»

Η μητέρα της κοπέλας που έχει καταγγείλει απόπειρες βιασμού πήρε, στη συνέχεια, τη σκυτάλη των μαρτυρικών καταθέσεων .

Όπως κατέθεσε ήταν σοκ η αποκάλυψη ότι ο κατηγορούμενος κακοποιούσε την κόρη της ενώ είχε σχέση με την μεγαλύτερη αδελφή της καθώς τον θεωρούσαν μέλος της οικογενειας .

Η μάρτυρας χαρακτήρισε «θερμή αδελφική» τη σχέση των κοριτσιών της με «μεγάλη αγάπη» και περίγραψε πως κλαίγοντας το 2015 η μικρή μίλησε στα μέλη της οικογένειας για το τι είχε βιώσει ακόμη και την περίοδο που ήταν ανήλικη .

«Τον πήραν ανοιχτή ακρόαση τηλέφωνο μέσα στα κλάματα και το σοκ μπροστά σε εμένα και το σύζυγο μου του είπαν “έκανες αυτό ,εκείνο” δεν το αρνήθηκε … Περισσότερο το δέχτηκε. Ήταν σε σοκ και έκλαιγαν … Εκείνος προσπάθησε να μειώσει τη σημασία, έλεγε : “Έλα μωρέ αφού με ξέρεις εγώ σας αγαπώ όλους”. Δεν δεχόταν ότι επρόκειτο για ολοκληρωμένη σεξουαλικη επαφή, άρα δεν είναι κάτι σοβαρό.

«Ότι είναι επιρρεπής και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί» είπε αναφερόμενη στην ημέρα που έγινε η εξομολόγηση της κόρης της .

«Εμείς θεωρούσαμε ότι της φερόταν σαν μεγάλος αδελφός και πως αγαπά την μεγάλη κόρη μας. Εκ των υστέρων καταλάβαμε πόσο χειριστικός ήταν» κατέθεσε και μίλησε για την σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί με τον κατηγορούμενο υποστηρίζοντας πως τον βοήθησαν οικονομικά ακόμη και αφού είχε χωρίσει με τη μεγάλη της κόρη .

«Ούτε καν συγγνώμη δεν ζήτησε , να μειώσει τη σημασία αυτών που έγινε προσπάθησε. Εγώ του είπα “ντροπή σου σε είχαμε σαν παιδί μας”» ανέφερε διαπιστώνοντας πως υπήρξαν

«ιδιαιτέρως αφελής».

«Αν δικαζομαι για την ανικανότητα μου να διαγνώσω και να προστατεύσω δηλώνω ενοχή» είπε φορτισμένη η μητέρα της καταγγέλλουσας .

Αναφερόμενη στην εικόνα της σχέση που είχε η μικρή της κόρη με τον 43χρονο είπε πως «την τρομοκρατούσε να μην πει τίποτα να μην δείξει τίποτα… Στην ουσία ήταν εξαρτημένη , τρομοκρατημένη….Με τον καιρό, καταλάβαμε ότι υπήρχε μια εξάρτηση εξουσιαστικού τύπου. Ήταν ο χαρακτήρας του να ελέγχει και να καθοδηγεί. Είχα αντιληφθεί και στη σχέση του με την μεγάλη κόρη μου ότι είχε την ανάγκη να παίζει τον ρόλο του Πυγμαλίωνα», σημείωσε.

Μιλώντας για τις αντιδράσεις της μικρής κόρης της , την οποία χαρακτήρισε μοναχική και εσωστρεφής , ανέφερε πως τότε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τις απέδιδε σε δύσκολη εφηβεία . «Τώρα όλα βγάζουν νόημα» είπε και εκτίμησε πως η κόρη της δεν μίλησε νωρίτερα γιατί θεωρούσε πως θα την αμφισβητούσαν καθώς η οικογένεια είχε στενή σχέση με τον κατηγορούμενο και όπως περιέγραψε «ήταν εκεί , στην οικογένεια με μια υπερβολή» δίνοντας το μήνυμα “είμαι εδώ για να σας σώσω… ο μεγάλος αδελφός”.

Κάνοντας την αυτοκριτική της η μάρτυρας εξήγησε γιατί δεν έγινε η καταγγελία νωρίτερα. «Αποτρέψαμε τα κορίτσια να κάνουν καταγγελια. Και εξακολουθώ να πιστεύω οτι τότε ούτε η κόρη μας ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμη για όλο αυτό. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω οτι το τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό. Από την ώρα που έγινε καταγγελία και μιλάω για αυτό, οι γυναίκες της ηλικίας μου από το στενό οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον μου έχουν εκμυστηρευτεί οτι είτε σε εκείνες είτε σε γυναίκες του στενού τους κύκλου είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο» είπε .

Στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου αναμένεται μα καταθέσουν οι δυο καταγγέλλουσες.