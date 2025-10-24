Στο εδώλιο του κατηγορούμενου βρίσκεται πασίγνωστος ηθοποιός της «10ης Εντολής», ο οποίος δικάζεται για το βιασμό ανήλικης, αλλά και την απόπειρα βιασμού μιας ενήλικης γυναίκας.

Ο άνδρας που επίσης είναι και σκηνοθέτης με παρουσία στο Χόλυγουντ, συστήθηκε στο ελληνικό κοινό εμφανιζόμενος σε πέντε επεισόδια της διάσημης σειράς του Πάνου Κοκκινόπουλου, συμμετέχοντας ως πρωταγωνιστής ή guest.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι τέσσερις γυναίκες τον έχουν καταγγείλει, αλλά η δίκη αφορά μόνο δύο από αυτές.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός κατηγορείται ότι ασέλγησε στην ανήλικη αδερφή της συντρόφου του και για απόπειρα βιασμού μιας ενήλικης γυναίκας σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η πρώτη καταγγέλουσα που πλέον είναι ενήλικη, υποστήριξε ότι βιάστηκε πριν ενηλικιωθεί, με το φερόμενο δράστη να εκμεταλλεύεται την οικιότητα που είχε μαζί της, αφού διατηρούσε σχέση με την αδερφή της.

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλλει, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος κατά την απόπειρα βιασμού της είπε «καν’το να τελειώνουμε, δεν έχεις βαρεθεί να λές όχι;» και στη συνέχεια εκσπερμάτωσε.

Με βάση τη δεύτερη γυναίκα που ήταν ενήλικη τη περίοδο που κατηγορεί τον ηθοποιό, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του, τον χαρακτήρισε ως ένα άνθρωπο χειριστικό, ο οποίος χρησιμοποιούσε ως όχημα για να πραγματοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις του τη δραματοθεραπεία και τα μαθήματα υποκριτικής.

Σημειώνεται, ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε πρώτα από τα ΜΜΕ το 2021 με τον ηθοποιό τότε να επικοινωνεί με ορισμένα Μέσα, απορρίπτοντας όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.