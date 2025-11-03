Το σοκ που υπέστη όταν η αδελφή της, της εξομολογήθηκε πως ο πρώην σύντροφος της αποπειράθηκε να τη βιάσει περίγραψε καταθέτοντας, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, γνωστή ηθοποιός η οποία κάνει καριέρα στο εξωτερικό.

Στο εδώλιο ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ο οποίος έχει εργαστεί και στο Λος Άντζελες , ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012, αντίστοιχα.

Στην δικαστική αίθουσα ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος με τον οποίο η μάρτυρας έχει συνεργαστεί και η σύζυγος του είναι μάρτυρας στην υπόθεση.

Η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση αγάπης που έχει με τη μικρότερη αδελφή της αλλά και τα προβλήματα που εκείνη αντιμετώπισε στην εφηβεία της κάνοντας ακόμη και απόπειρα αυτοκτονίας.

«Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …» είπε και ανακάλεσε στη μνήμη της το καλοκαίρι του 2015 ,ενώ είχε χωρίσει με τον κατηγορούμενο ,όταν η αδελφή της της αποκάλυψε ότι είχε βιαστεί.

«Ήμουν σε σοκ… πανικοβλήθηκα» ανέφερε η μάρτυρας συμπληρώνοντας πως χρόνια αργότερα εκείνη της είπε περισσότερες λεπτομερείς για τις σκηνές των επιθέσεων. «Ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά» ανέφερε χαρακτηριστικά και περιέγραψε πως όταν μίλησε στον κατηγορούμενο ζητώντας του το λόγο για τις επιθέσεις στην αδελφή της εκείνος έκλαιγε και «έλεγε “ξέρεις πως είμαι μου άρεσε το σώμα της . Πώς κανείς έτσι…” Δεν αρνήθηκε τίποτα».

Μιλώντας για τη σχέση τους η μάρτυρας, η οποία επίσης έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό αλλά η υπόθεση της δεν έφτασε στο ακροατήριο, ανάφερε πως υπήρξε πολύ ερωτευμένη μαζί του και ότι για εκείνη υπήρξε «δάσκαλος, μέντορας» . Μάλιστα , τόνισε πως διατήρησαν οικογενειακές σχέσεις ακόμη και μετά το χωρισμό τους.

«Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα …» είπε και υποστήριξε πως ο 43χρονος ήταν χειριστικός και χρησιμοποιούσε ανορθόδοξες μεθόδους διδασκαλίας.

«Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω το μονόλογο εκείνη την ώρα…Ήμασταν σύντροφοι…» ανέφερε σημειώνοντας πως ουδέποτε αντιλήφθηκε πως είχε παρενοχλήσει την ανήλικη αδελφή της καθώς θεωρούσε πως είχε πάρει το ρόλο του αδελφού .

«Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει. Τον θεωρούσα αδελφό μου οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα… Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα… Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο τα κλάματα …» ανέφερε φορτισμένη εξηγώντας γιατί δεν είναι σε θέση να θυμηθεί λεπτομέρειες.

Κλαίγοντας η μάρτυρας μίλησε για τη δύσκολη απόφαση να καταγγείλουν τον κατηγορούμενο αλλά και την αποκάλυψη ότι είχε παρενοχλήσει και άλλες κοπέλες ..

«Όταν έγιναν οι αποκαλύψεις άρχισα να συζητώ με φίλους. Τότε πολλοί μου είπαν έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο , σίγουρα έλαβα πληροφορίες για 10-15 κοπέλες».

Πρόεδρος: Προτρέψατε κάποιες να τον καταγγείλουν ;

Μάρτυρας: Όχι γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας

Πρόεδρος: Υπήρχε άγραφος κώδικας πως πρέπει να ανέχονται διαφορά οι κοπέλες ;

Μάρτυρας: Υπήρχαν πολλοί κακοποιητικοί καθηγητές αλλά να βιαστείς όχι … Εγώ την πρώτη φορά (σ.σ. που όπως λέει τη βίασε) ένιωσα πως μάλλον φταίω και πως να ξεμπλέξω… ότι το προκάλεσα με κάποιο τρόπο και εκείνος “έλεγε κοίταξε τι μου κάνεις”».

Η κατάθεση της ηθοποιού για την υπόθεση που είναι μια από εκείνες που έχουν ταυτιστεί με το κίνημα #metoo στον καλλιτεχνικό χώρο , θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση.