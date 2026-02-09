Νέες δηλώσεις έκανε ο πατέρας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο και είπε ότι καλύτερα θα ήταν να δολοφονούσαν αμέσως τον γιο του, παρά να τον κρατούσαν ζωντανό για έξι μέρες και μετά να αφαιρούσαν με βίαιο τρόπο τη ζωή του.

Ο άνδρας μιλώντας στην τηλεόραση αναφέρθηκε και στην υπέρογκη κληρονομιά του γιου του, αναφέροντας ότι δεν υπήρχε διαμάχη, ενώ μόλις πληροφορήθηκε ότι βρέθηκαν πλαστές διαθήκες στο σπίτι του 27χρονου.

«Δεν ξέρω τι είχε κάνει, ό,τι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η Ασφάλεια. Από μεριά μου ούτε πλαστές διαθήκες ούτε διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε καμιά κόντρα (για τα κληρονομικά) απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια, κληρονόμησε όπως ακούτε και αυτά υπάρχουν δεν τα λέω εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Κληρονόμησε από τρεις νοικάρηδες, έπαιρνε τρία ενοίκια κανονικά ο γιος μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια. Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα, για να τα πάρει όλα δε γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι και εγώ κληρονόμος, είμαι γιος είναι του πατέρα μου. Γι’ αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη αλλιώς από ό,τι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Καλύτερα να έπαιρναν ένα όπλο μπαμ μπαμ στο κεφάλι και να τον καθάριζαν, παρά αυτό που του κάνανε. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να αποκαλυφθεί ποιος σκότωσε το παιδί μου. Τέτοιον θάνατο δεν άξιζε κανένας», είπε στην εκπομπή του Mega.

Επίσης, ο πατέρας του 27χρονου δήλωσε ότι φοβάται να κυκλοφορήσει, αναφέροντας ότι εντόπισε ένα άτομο να τον παρακολουθεί.

«Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Δύο η ώρα το βράδυ ένα παιδί στην Ελευσίνα την ώρα που γύρναγα με ακολουθούσε μία μηχανή. Φόραγε κράνος και με ακολουθούσε από πίσω κολλητά. Με ακολουθούσε μέχρι το Θριάσιο δεν τον άφησα εγώ να με ακολουθήσει άλλο, γιατί του ξέφυγα», δήλωσε στο Live News.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Στο μεταξύ προχωρούν οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δράστες και θύμα γνωρίζονταν. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του βίντεο της αρπαγής όπου τόσο ο νεαρός, όσο και οι απαγωγείς του, κινούνται σε σχετικά «χαλαρούς» ρυθμούς, ανέφερε η εκπομπή του Mega.

Ακόμη, σύμφωνα με το Live News το συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί είναι ότι οι απαγωγείς, από την πρώτη στιγμή λειτουργούσαν με συγκεκριμένο πλάνο του οποίου το φινάλε θα γραφόταν με το αίμα του 27χρονου επιχειρηματία.

Δηλαδή, τον άρπαξαν και αφού τον κράτησαν για έξι ημέρες, ζητώντας κάτι από εκείνον, είτε τους το έδινε, είτε όχι, θα τον σκότωναν. Κάτι που έκαναν τελειώνοντας τον με 10 πισώπλατες σφαίρες εκ των οποίων και η χαριστική βολή στο κεφάλι.

Τέλος, πρόσωπο – κλειδί, θεωρούν την φίλη του θύματος. Αν και η κοπέλα έχει ήδη καταθέσει και έχει πει κάποια πράγματα, οι αξιωματικοί θεωρούν ότι δεν έχει δώσει ακόμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λύση του γρίφου.