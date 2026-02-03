Συνεχίζεται το θρίλερ σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, στον οποίο οι δράστες έστησαν ενέδρα, τον άρπαξαν κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, τον δολοφόνησαν με 10 σφαίρες και τον πέταξαν σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε και με DNA η σορός του από τη Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Μιλώντας για τον γιο της, η μητέρα του 27χρονου αρχικά δήλωσε πως «δεν γνωρίζει αν είχε συμβεί κάτι και αν φοβόταν». «Αν φοβάται ένας άνθρωπος, βγαίνει μέσα στη νύχτα μόνος του;», αναρωτήθηκε.

Αναφερόμενη στην αγάπη του γιου της για τα αυτοκίνητα είπε πως του άρεσαν τα γρήγορα αμάξια, αλλά «δεν έδινε του κόσμου τα λεφτά, είχε δύο αυτοκίνητα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, που είχαν γίνει πριν 3 χρόνια, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του. Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους, ο 27χρονος είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί.

«Σκοτώθηκε ο φίλος του σε τροχαίο»

Επιπλέον, η μητέρα του 27χρονου είπε πως πριν λίγα χρόνια, ο 27χρονος είχε δώσει το καινούργιο του αυτοκίνητο σε έναν φίλο του, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε ένα φρικτό τροχαίο. Ο 27χρονος ήταν συνοδηγός, αλλά ο φίλος του που οδηγούσε έχασε τη ζωή του.

«Είχε αλλάξει»

Για τις μεταξύ τους σχέσεις, η ίδια είπε πως συνάντησε τελευταία φορά τον γιο της τον Ιούλιο. «Είχε έρθει να μας δει, αλλά τσακωθήκαμε σαν μητέρα με γιο και είχαμε από τότε να μιλήσουμε», είπε και συνέχισε: «Είχε πιάσει πολλά λεφτά στα χέρια του και είχε αλλάξει». Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 27χρονος το τελευταίο διάστημα δούλευε ως εργολάβος.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 27χρονος, το θύμα του στυγερού εγκλήματος, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος να επιστρέφει σπίτι του λίγο πριν τα ίχνη του εξαφανιστούν.

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 02:00 τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου όταν ξαφνικά δύο άνδρες, όπως φαίνεται στο βίντεο του MEGA, τον πλησιάζουν και με τη βία τον επιβιβάζουν στο αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο φαίνεται να κρατά όπλο στα χέρια του.

Το κινητό του κλείνει, τα ίχνη του χάνονται. Η κοπέλα του, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και δηλώνει την εξαφάνισή του.

«Στις 02:05, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, ήταν στο ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Εγώ του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω, δεν ήταν πουθενά», ανέφερε.

Τη σορό του 27χρονου φέρεται να βρήκε περαστικός που περνούσε τυχαία από το σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Την εξαφάνιση του είχε δηλώσει η κοπέλα του την προηγούμενη Δευτέρα.

Αυτό που μεγαλώνει τα ερωτήματα είναι ότι ο 27χρονος δεν έχει ποινικό παρελθόν και δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές.