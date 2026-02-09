Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μίλησε στο ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας (09/02), θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους των social media. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατέψουμε τα παιδιά».

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι διαμορφώνεται ένα ευρωπαϊκό κύμα νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη συνεργασία χωρών όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, για να τεθούν όρια στην έκθεση των ανηλίκων στα ψηφιακά μέσα: «Κάθε χώρα μπορεί να βρει τα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να κινηθεί και καλό είναι να κινηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα».

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ψυχική υγεία των παιδιών και στην επιλογή των πλατφορμών στις οποίες θα ισχύσει η απαγόρευση, με τον υπουργό να σημειώνει: «Πρέπει να δούμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών, σε ποια ηλικία (σ.σ. θα ισχύσει η απαγόρευση), ποιες πλατφόρμες (σ.σ. θα απαγορευτούν. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι όταν πλέον αποφασίσουμε όλοι μας να νομοθετήσουμε, αυτή η νομοθεσία να μπορεί να σταθεί».

Σε ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή της απαγόρευσης και στην Ελλάδα, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι «Πρέπει να πάρουμε μέτρα, όλοι το καταλαβαίνουν ότι πλέον τα παιδιά μας κινδυνεύουν, και επιμένω σε αυτό. Η εικόνα παιδιών τα οποία πλέον εκφράζονται μόνο μέσω του διαδικτύου, δεν μιλάνε ή δεν ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά στέλνουν εικονίτσες και καρδούλες, δεν είναι εικόνα μιας γενιάς που θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Από την ώρα που θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, ναι, και οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί ανάλογα με την ηλικία είναι στο τραπέζι των συζητήσεων».

Ο υπουργός τόνισε τη σημασία της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας: «θα χρειαστούμε σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία να είναι οι γονείς εκεί, γιατί το κράτος δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σπίτι και σε κανένα κινητό παιδιού, να κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε, όμως σε όλη αυτή την πρωτοβουλία, οι εκπαιδευτικοί κυρίως οι γονείς θα πρέπει να είναι εκεί για να στηρίξουν όχι εμάς, αλλά στην ουσία το μέλλον και την σωστή ανατροφή των παιδιών τους».

Ειδική αναφορά έγινε στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγόριθμους ή παρέχουν συνεχή ροή βίντεο, καθώς και στο κομμάτι του gaming, με τον υπουργό να τονίζει ότι «Όλα αυτά θέλουν ένα μέτρο». Παράλληλα, σημείωσε τα εργαλεία της ελληνικής κυβέρνησης, όπως το age verification και το Kids Wallet, που «είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα που από την 1η Νοεμβρίου μπορεί να παρέχει την σωστή επιβεβαίωση ηλικίας».

Σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι «Θα πρέπει όντως να βρούμε πλέον το μέτρο, και στην τεχνητή νοημοσύνη και προφανώς κάνουμε λόγο για μία υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα σέβεται τους ανθρώπους που έχει απέναντι. Το ίδιο επικίνδυνο είναι και το κομμάτι του πώς δημιουργείς πλέον ψευδείς ειδήσεις, βίντεο και φωτογραφίες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί όλοι αυτοί, όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον και αυτή η ψηφιακή ζωή να είναι αρύθμιστη».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πιλοτικό πρότζεκτ των ψηφιακών καμερών, το οποίο λειτουργεί από τον περασμένο μήνα, με σκοπό την παρακολούθηση παραβάσεων και την προσαρμογή νέων συστημάτων ελέγχου στις μεταφορές: «Σκοπός είναι πρώτον να σου έρχεται μια ειδοποίηση ότι ελέγχεσαι για κάποια κλήση την ώρα που την κάνεις κιόλας. Και όταν αυτή η κλήση ελεγχθεί από ένα αστυνομικό όργανο, να σου έρχεται σε κάποιες λίγες ώρες».

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη σταδιακή αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου και στο gov.gr, με στόχο την απλούστευση και προσωποποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες: «Σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα ακόμη πιο απλό gov.gr, πολύ πιο προσωποποιημένο, το οποίο θα αλληλοεπιδρά με τον πολίτη με πολλούς τρόπους. Ο πολίτης θα ξέρει πως υπάρχει εκεί ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να ιχνηλατήσει τις υποθέσεις του. Και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους θα υπάρχουν τα ΚΕΠ τα οποία θα δίνουν αυτή την αναλογική πληροφορία».