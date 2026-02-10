Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επισήμανε τη διάθεση τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Γιώργου Γεραπετρίτη να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φιντάν παραχώρησε εκτενή συνέντευξη σε τουρκικό δίκτυο, όπου αναφέρθηκε τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως μεταδίδει η Hurriyet, ερωτηθείς για τη σχέση Άγκυρας-ΕΕ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι «Αναζητούνται τρόποι για τη βελτίωση των σχέσεών μας με την ΕΕ. Ανάμεσα σε αυτούς τους τρόπους περιλαμβάνονται θέματα όπως η τελωνειακή ένωση και η απελευθέρωση της βίζας. Υπήρχε ένας άξονας Ανατολής-Δύσης στον βορρά. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο άξονας Ανατολής-Δύσης κατέρρευσε. Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας κατέστη ακόμη πιο σημαντική από την άποψη της συνδεσιμότητας. Ο καθένας εργάζεται στο πλαίσιο του δικού του πεδίου ευθύνης. Για παράδειγμα, προκειμένου να προχωρήσει η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, απαιτείται η άρση των επιφυλάξεων από ορισμένες χώρες στο εσωτερικό της ΕΕ με ομοφωνία».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι «Έχουμε εμπορικές συναλλαγές ύψους 230 δισ. δολαρίων με την ΕΕ αν υπάρξει μια υγιής επικαιροποίηση, το ποσό αυτό μπορεί να διπλασιαστεί. Σε ένα περιβάλλον όπου παρατηρείται συρρίκνωση αγορών και περιορισμοί, αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της πραγματοποίησης αυτής της επικαιροποίησης. Ωστόσο, κυρίως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν το επιθυμεί και το εμποδίζει».

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο Φιντάν τόνισε ότι «Πιστεύω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών διαθέτουν την ικανότητα και τη βούληση να επιλύσουν αυτό το ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά, το εσωτερικό πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα δεν δημιουργεί εύκολα τις προϋποθέσεις για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Βρίσκονται ανάμεσα στην επίλυση του ζητήματος και στο πολιτικό κόστος που αυτή συνεπάγεται».

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η απελευθέρωση της βίζας παραμένει ψηλά στην ατζέντα και ότι «οι Ευρωπαίοι έχουν κατανοήσει το πρόβλημα που υπάρχει εδώ. Πριν από αυτό, επιδιώκεται η εκ νέου επικαιροποίηση της δυναμικότητας στο θέμα των θεωρήσεων και η παροχή εκ νέου διευκολύνσεων στους πολίτες που λαμβάνουν πολλαπλές βίζες. Υπάρχει εντατική επικοινωνία με την Ευρώπη. Τα αιτήματα για βίζα από την Τουρκία προς την Ευρώπη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται και προς άλλες χώρες εκτός Τουρκίας».