Την ώρα που ο οικονομικός εισαγγελέας βάζει στο «μικροσκόπιο» του το πόρισμα Βουρλιώτη που αφορά υπεξαίρεση κονδυλίων με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο και ακόμη πέντε πρόσωπα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνεχίζει την έρευνά της προς κάθε κατεύθυνση.

Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν, μετά από τις 6 εταιρείες, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται ήδη στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, και άλλες μικρότερες που φέρονται να είχαν σχέση με εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για μικρότερου μεγέθους εταιρείες που είχαν περιφερειακό ρόλο και φέρονται να εκτελούσαν κάποια από τα προγράμματα, χωρίς, ωστόσο, να έχουν την υποδομή ή το προσωπικό για να τα αναλάβουν.

Επιπλέον, θεωρείται δεδομένο ότι από την Αρχή θα ερευνηθούν και στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Παράλληλα, η έρευνα αναμένεται ότι θα επεκταθεί και σε όσους κατείχαν θέσεις ευθύνης για την έγκριση των κονδυλίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έπαιξαν ρόλο στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα πρόσωπα να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.

Η εισαγγελική έρευνα

Το μεσημέρι διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση με αφορμή το πόρισμα της Αρχής που διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο της διάπραξης των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τα έξι πρόσωπα, αδικήματα τα οποία περιγράφονται στο πόρισμα της Αρχής. Ο εισαγγελέας θα επιχειρήσει να εντοπίσει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην υπόθεση βάζοντας στο επίκεντρο της έρευνάς του τις διαδρομές των μεγάλων χρηματικών ποσών που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και τον τρόπο που πιθανότατα συνδέονται με πρόσωπα και εταιρείες.

Για την εισαγγελική έρευνα θα χρειαστεί η συνδρομή τραπεζών, του κτηματολογίου αλλά και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι να ερευνηθούν σε βάθος οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων, οι τυχόν αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της επίδικης περιόδου. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός θα επιχειρήσει τη χαρτογράφηση της διαδρομής των κοινοτικών κονδυλίων.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η Οικονομική Εισαγγελία συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους προκύψουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται στην υπόθεση και στη συνέχεια θα αποφανθεί εάν θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων ή θα «δείξει» το δρόμο για το αρχείο. Τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, πάντως, αρνούνται ότι διέπραξαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη επιμένοντας πως οι συναλλαγές τους ήταν απολύτως νόμιμες.