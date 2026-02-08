Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, αναμένεται να περάσει στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, με αντικείμενο την πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα αυτά φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, λειτουργούσαν ως «οχήματα» για τη διακίνηση χρημάτων.

Η ενεργοποίηση της εισαγγελικής διαδικασίας έρχεται ως συνέχεια του εκτενούς πορίσματος της Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο ξεπερνά τις 60 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Πέρα από τη συλλογή μαρτυρικού υλικού και την αποτίμηση των στοιχείων, στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί και το «πόθεν έσχες» τόσο του προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και των προσώπων που συνδέονται με τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Δύο κακουργηματικές πράξεις και έξι εταιρείες στο κάδρο

Στο πόρισμα της Αρχής γίνεται λόγος για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο επίκεντρο του ελέγχου φέρονται να βρίσκονται ο Γιάννης Παναγόπουλος, ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των επίμαχων προγραμμάτων.

Η Αρχή αποδίδει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου κέντρων πιστοποίησης, επισημαίνοντας ότι είχε ουσιαστική επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στους διαγωνισμούς που αφορούσαν τα συγκεκριμένα έργα.

Στο στόχαστρο ροές χρήματος και τραπεζικοί λογαριασμοί

Εφόσον διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, το βάρος της έρευνας θα πέσει στις συμβάσεις ανάθεσης, στην πορεία των κονδυλίων και στις τραπεζικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2020–2025. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φαίνεται να διακινήθηκαν περίπου 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων –περίπου 1,5 εκατ. ευρώ– φέρεται να διακινήθηκε «χέρι με χέρι».

Συνολικά, το πόρισμα εκτιμά ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αποκόμισαν οικονομικό όφελος που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα εξεταστεί διεξοδικά η κινητή και ακίνητη περιουσία των ελεγχόμενων προσώπων, ώστε να διαπιστωθεί αν η περιουσιακή τους κατάσταση συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ανοιχτό το πεδίο για διεύρυνση της έρευνας

Παρότι το πόρισμα εστιάζει σε επτά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν αποκλείεται η έρευνα να επεκταθεί τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ορισμένες από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις φέρονται να λειτούργησαν ως «οχήματα», γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου μηχανισμού με στόχο τη συγκάλυψη της πραγματικής διαδρομής των χρημάτων.

Πολιτική στάση αναμονής

Την ίδια στιγμή, τα πολιτικά κόμματα τηρούν στάση αναμονής, επισημαίνοντας ότι αναμένουν τα αποτελέσματα της πλήρους και ενδελεχούς έρευνας. Σε δημόσιες τοποθετήσεις τους υπογραμμίζουν την ανάγκη διαφάνειας και πλήρους απόδοσης ευθυνών, χωρίς προκαταλήψεις.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη θέση της υποδιοικήτριας στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Σε δημόσια ανάρτησή της έκανε λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή ή αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης.

Την ίδια ώρα, κάθε ποινική εμπλοκή αρνούνται ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, καθώς και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι η συνεργασία του τελευταίου με την ΕΡΤ ανεστάλη από το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, με απόφαση του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης.

Ο Ανδρέας Γεωργίου υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες της εταιρείας του «δεν έχουν καμία σχέση ή συνάφεια με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης», ενώ ο Γιώργος Κακούσης δήλωσε πως όλες οι οικονομικές του συναλλαγές είναι «νόμιμες, διαφανείς και ελέγξιμες» και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.

Τα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας

Θεωρείται βέβαιο ότι εντός των επόμενων 24 ωρών ανοίγει επίσημα ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης, με τη δικογραφία να περνά στον οικονομικό εισαγγελέα. Στόχος είναι να διακριβωθεί εάν στοιχειοθετούνται τα κακουργήματα που περιγράφονται στο πόρισμα.

Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τα οικονομικά τους δεδομένα, ενώ η έρευνα θα εξετάσει σε βάθος αν η περιουσιακή τους εικόνα συμβαδίζει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, εξέλιξη που δεν αποκλείεται να ανοίξει τον δρόμο και για νέες ποινικές ευθύνες.