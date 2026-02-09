«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του, τονίζοντας ότι η αρχική του δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί, πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον οικονομικό εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα, προκειμένου να απαντήσω ως πολίτης που έχει δικαιώματα και ως επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που, με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες “έχει στηθεί ένας χορός” ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το κράτος δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, ως πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το κράτος δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες “τρικλοποδιές” από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις αρχές του κράτους δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν. Κατά τα άλλα, η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».

Στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα το πόρισμα Βουρλιώτη

Στο «μικροσκόπιο» του Οικονομικού Εισαγγελέα βρίσκεται, πλέον, το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορά στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκατομμυρίων ευρώ, την περίοδο 2020-2025, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και ακόμα πέντε πρόσωπα που φέρονται να έχουν σχέση με τις έξι εταιρείες που ελέγχονται.

Το πόρισμα της Αρχής, που αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες, έφτασε στα χέρια του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός διέταξε άμεσα επείγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία θα διενεργήσει επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο της διάπραξης των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πάνω από 2 εκατομμυρίων ευρώ, από τα έξι πρόσωπα, αδικήματα τα οποία περιγράφονται στο πόρισμα Βουρλιώτη.