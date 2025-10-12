Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε δημόσια έναν ξεκάθαρο όρο στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν: ή τερματίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία ή οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν το Κίεβο με πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, Tomahawk.

Την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το Air Force One προς το Ισραήλ, ο Τραμπ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις συνομιλίες του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία δύο συνεχόμενες ημέρες. Ο Ουκρανός ηγέτης ζήτησε επίμονα την παροχή των Tomahawk, ενός όπλου που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το πεδίο της μάχης.

Η απειλή που φτάνει στη… Μόσχα

Οι πύραυλοι Tomahawk διαθέτουν βεληνεκές περίπου 2.500 χιλιομέτρων, καθιστώντας τους ικανούς να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το Κρεμλίνο, το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι η παροχή τους στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με «νέο βήμα επιθετικότητας» και θα πυροδοτούσε μια «ποιοτικά νέα φάση κλιμάκωσης», καθώς ο Πούτιν θεωρεί αδύνατη τη χρήση τους χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραδώσουν τον εξοπλισμό στο ΝΑΤΟ, το οποίο με τη σειρά του θα τον προσφέρει στην Ουκρανία.

«Ναι, μπορεί να του πω (στον Πούτιν), αν δεν λυθεί ο πόλεμος, μπορεί να το κάνουμε», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ίσως δεν το κάνουμε, αλλά μπορεί και να το κάνουμε… Θέλουν να πέσουν Tomahawks προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω».

Οι διαβεβαιώσεις του Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ζελένσκι προσπάθησε να κατευνάσει τις ανησυχίες για κλιμάκωση, δηλώνοντας ότι, αν παρασχεθούν οι Tomahawk, η Ουκρανία θα τους χρησιμοποιήσει μόνο κατά στρατιωτικών στόχων και όχι εναντίον αμάχων.

«Ποτέ δεν επιτεθήκαμε στους αμάχους τους. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης στο Fox News, συμπληρώνοντας: «Όταν μιλάμε για όπλα μεγάλου βεληνεκούς, μιλάμε μόνο για στρατιωτικούς στόχους».

Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για να πείσει τις ΗΠΑ να εγκρίνουν τη συμφωνία για τους πυραύλους, καθώς ο Τραμπ έχει ζητήσει διευκρινίσεις για τη χρήση τους ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη τηλεοπτική ομιλία, ο Ζελένσκι μετέτρεψε την ρωσική ανησυχία σε μοχλό πίεσης: «Ακούμε ότι η Ρωσία φοβάται πως οι Αμερικανοί θα μας δώσουν Tomahawks — ίσως αυτή η πίεση να λειτουργήσει υπέρ της ειρήνης».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως η πιο αιματηρή ευρωπαϊκή σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει οδηγήσει Ρώσους αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι βρίσκονται πλέον σε «θερμό» πόλεμο με τη Δύση.

Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η Δύση «ταπείνωσε» τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, διευρύνοντας το ΝΑΤΟ και επεκτείνοντας την επιρροή της σε περιοχές που θεωρούνται ζωτικό πεδίο της Μόσχας, όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Από την άλλη πλευρά, Ουκρανοί και σύμμαχοι καταγγέλλουν ιμπεριαλιστικό σχεδιασμό και δεσμεύονται να νικήσουν τις ρωσικές δυνάμεις.