Αυτό που αρχικά είχε προγραμματιστεί ως συνάντηση μεταξύ δύο προέδρων, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει πλέον εξελιχθεί περισσότερο σε μια σύνοδο κορυφής.

Ηγέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ διέσχισαν τον Ατλαντικό για να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πώς θα πρέπει να τερματιστεί ο τριετής πόλεμος με τη Ρωσία και υπό ποιους όρους.

Η κινητοποίηση αντανακλά πόσο υψηλά είναι τα συμφέροντα, αλλά και τις αυξανόμενες ευρωπαϊκές ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ έχουν μετατοπίσει τη θέση τους προς μια λιγότερο ευνοϊκή στάση για την Ουκρανία.

Τι θα θεωρούσε, όμως, «νίκη» κάθε πλευρά μετά από μια μακρά μέρα συνομιλιών;

ΗΠΑ: Μια συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία

Εκτιμάται πως, μετά την υπόσχεση του Τραμπ προεκλογικά, πως θα μπορούσε να λύσει τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του στη δεύτερη θητεία, οι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας φαίνεται πως είναι λιγότερο σημαντικοί για τον Αμερικανό πρόεδρο από την ίδια την ύπαρξη μιας συμφωνίας, καθώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Από τότε που συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο Τραμπ φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την κριτική του προς τη Μόσχα και την απειλή κυρώσεων, και αποφάσισε να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι.

Την Κυριακή το βράδυ προειδοποίησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες για ένταξη στο ΝΑΤΟ και πως θα πρέπει να παραχωρήσει την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Ουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ευρώπη για να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ έχουν αντισταθεί σε ευρωπαϊκά αιτήματα να δεσμευτούν για την μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας. Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στον Λευκό Οίκο αργότερα για να δουν αν αυτό έχει αλλάξει πραγματικά.

Ουκρανία: Αποφυγή παραχώρησης εδάφους

Ο Ζελένσκι βρίσκεται σε δυσμενή θέση, καθώς πρέπει να σταθεί απέναντι σε έναν ολοένα και πιο ανυπόμονο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί από τον Πούτιν, όπως εκτιμούν αναλυτές, και έχει ήδη κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι εμποδίζει την ειρήνη.

Ο Τραμπ πιθανότατα θα πει στον Ζελένσκι ότι πρέπει να συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς θα σήμαινε υποχώρηση από τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, τις οποίες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει και πεθάνει για να προστατεύσουν από το 2022.

Θα επέτρεπε επίσης στη Ρωσία να ελέγχει τεράστιες εκτάσεις εδάφους, τις οποίες θα μπορούσε αργότερα να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για περαιτέρω επιθετικότητα, όπως έχει προειδοποιήσει ο Ζελένσκι.

Έτσι, ο Ζελένσκι δεν μπορεί να συμφωνήσει σε παραχωρήσεις εδάφους χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση νέας επίθεσης της Ρωσίας. Αυτές θα μπορούσαν να είχαν παρασχεθεί από το ΝΑΤΟ, αλλά ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη συμμαχία.

Οι λεπτομέρειες οποιωνδήποτε εγγυήσεων πιθανώς δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, αλλά χωρίς αυτές θα είναι δύσκολο για τον Ζελένσκι να αναλάβει δεσμεύσεις.

Η Ουκρανία ανησυχεί επίσης ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει μετακινηθεί από την επιθυμία για κατάπαυση του πυρός στην πίεση για πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό μπορεί να διαρκέσει εξαιρετικά πολύ, επιτρέποντας εν τω μεταξύ τη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση, τους θανάτους αμάχων και τις απώλειες στο μέτωπο.

Ευρώπη: Δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα προσπαθήσουν να πείσουν τον Τραμπ να ξεκαθαρίσει τι θα μπορούσαν να είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Η ασάφεια των δηλώσεων των ΗΠΑ είναι ανησυχητική για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θεωρούν ότι η προστασία από πιθανές μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας θα πρέπει να προέλθει από μια αξιόπιστη αμερικανική δέσμευση.

Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απαιτήσουν από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Η Ευρώπη έχει μακρά ιστορία αιματηρών πολέμων και οι ηγέτες θέλουν να αποφύγουν ένα σενάριο στο οποίο τα σύνορα ενός κυρίαρχου κράτους αλλάζουν βίαια.

Αυτές οι σοβαρές ανησυχίες εξηγούν την πρωτοφανή απόφαση για μια τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία ηγετών να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την τελευταία στιγμή.

Ρωσία: Περισσότερα ουκρανικά εδάφη

Δεν θα υπάρχει ρωσικός εκπρόσωπος στον Λευκό Οίκο σήμερα. Αυτό μπορεί να μην έχει σημασία: φαίνεται ότι ο Πούτιν έκανε αρκετή εντύπωση στον Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε η Μόσχα να αισθάνεται σίγουρη ότι η θέση της θα εκπροσωπηθεί επαρκώς.

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και η Ρωσία θέλει αυτή τη δέσμευση να επαναληφθεί και να επικυρωθεί. Θέλει επίσης πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, κάτι που θα σήμαινε ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει τα εδάφη που εξακολουθεί να κατέχει στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η Μόσχα έχει καταφέρει να πείσει τον Τραμπ ότι τώρα είναι στο χέρι του Ζελένσκι να κλείσει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος -ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει στην παραχώρηση εδάφους.

Μια «νίκη» για τη Ρωσία θα ήταν να οδηγήσει αυτή η τριβή τον Τραμπ να αποχωρήσει οριστικά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.