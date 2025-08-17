Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι ιστορική, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της αυριανής συνάντησης του στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής δουλειάς μας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στο έδαφος, στους αιθέρες και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι, μετά την τηλεδιάσκεψη με το «Συνασπισμό των Προθύμων», συμμάχων του Κιέβου.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ανέφερε ότι «σήμερα στις Βρυξέλλες, παρουσίασα τις θέσεις μας σχετικά με τη διατλαντική ενότητα, τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τα εδαφικά ζητήματα και τις εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ».

«Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη όπως ήταν το 2022. Αυτή η ισχυρή ενότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης.