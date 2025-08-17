Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του «Συνασπισμού των Προθύμων» που αποτελείται από Ευρωπαίους ηγέτες, ενόψει της αυριανής κρίσιμης συνάντησής του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενημερώθηκαν τόσο για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, όσο και για το παρασκήνιο και τη στρατηγική της αυριανής συνάντησης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών αποφάσισαν τα βασικά σημεία μιας ενιαίας ειρηνευτικής πρότασης, ενόψει της αυριανής μεγάλης συνάντησης, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Βρετανίας, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να παρουσιάσουν τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις τους σε τρεις βασικούς άξονες:

Εγγυήσεις ασφάλειας: Ζητούν ισχυρές και διαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για τα ζωτικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ζητούν ισχυρές και διαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για τα ζωτικά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εδαφικά ζητήματα: Η ευρωπαϊκή πλευρά επιμένει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αποτελεί κόκκινη γραμμή, παρά τις πληροφορίες περί προθυμίας της Μόσχας να κάνει περιορισμένες υποχωρήσεις.

Η ευρωπαϊκή πλευρά επιμένει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αποτελεί κόκκινη γραμμή, παρά τις πληροφορίες περί προθυμίας της Μόσχας να κάνει περιορισμένες υποχωρήσεις. Συνεχής υποστήριξη στην Ουκρανία: Υπογραμμίζεται η ανάγκη διατήρησης της οικονομικής, στρατιωτικής και θεσμικής στήριξης προς το Κίεβο, ανεξαρτήτως της εξέλιξης των συνομιλιών.

Η ατζέντα της αυριανής συνάντησης Ζελένσκι-Τραμπ

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD.

Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας, όπως το εάν είναι απαραίτητο των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική συμφωνία να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ αναμένεται αύριο να παρουσιάσει στον Ζελένσκι το πλήρες πλαίσιο των συνομιλιών που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως αποκαλύφθηκε, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να προχωρήσει σε περιορισμένες εδαφικές υποχωρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής.

«Για να υπάρξει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα»

Σε δήλωση που έκανε και ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, τόνισε την ανάγκη άσκησης πίεσης στη Ρωσία: «Για να υπάρξει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με μια θερμή χειραψία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στις Βρυξέλλες ενόψει της αυριανής συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε επιβεβαιώσει ότι θα παραστεί και η ίδια στη συνάντηση κορυφής στην Ουάσινγκτον.

«Χαίρομαι που είσαι εδώ, αγαπητέ Βολοντίμιρ Ζελένσκι», είχε πει η πρόεδρος της Επιτροπής κατά την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου.

«Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης που θα σέβεται τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας», είχε προσθέσει.

Η φον ντερ Λάιεν είχε επίσης χαιρετίσει την πρόθεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ζελένσκι, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία πρέπει να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.