Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα αναμένεται να είναι διακριτική, χωρίς κόκκινο χαλί, στρατιωτική επίδειξη ή χειροκροτήματα για τον Ουκρανό πρόεδρο. Ωστόσο, η πικρή εμπειρία από την προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο παραμένει ζωντανή στο μυαλό του. Τον Φεβρουάριο, είχε δεχθεί χλευασμό επειδή δεν φορούσε κοστούμι και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του είχε πει ότι δεν «έχει τα χαρτιά» για τη διαπραγμάτευση, πριν τον απομακρύνουν πρόωρα από το κτίριο, σαν ανυπάκουο επισκέπτη που αποβάλλεται από μπαρ. Σύμφωνα με ανάλυση του Sky News ο Ζελένσκι γνωρίζει τον κίνδυνο να ξαναβρεθεί σε παγίδα στο Οβάλ Γραφείο, αλλά πρέπει να εμφανιστεί πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες, φοβούμενος ότι διαφορετικά θα κατηγορηθεί ως εμπόδιο σε μια λύση.

Αρχικά, υπήρχε συγκρατημένη αισιοδοξία στο Κίεβο μετά τη συνάντηση Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς φαινόταν ότι δεν είχε κλείσει συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Κρεμλίνου χωρίς την παρουσία της Ουκρανίας, όπως είχε εκφραστεί ο φόβος. Ωστόσο, αυτή η περιορισμένη αισιοδοξία εξανεμίστηκε γρήγορα με την έκδοση δήλωσης από τον Τραμπ το πρωί μετά τη συνάντηση. Στη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας, φάνηκε να εγκαταλείπει το βασικό αίτημα που του είχαν τονίσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ότι δηλαδή μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ήταν απαραίτητη ως απόλυτη προϋπόθεση για μια μόνιμη λύση. Ο Τραμπ φαινόταν να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατάπαυση πυρός δεν απαιτείται. Όπως έγραψε στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social: «Ο καλύτερος τρόπος να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας… είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε σοκ στο Κίεβο, όπου πολλοί πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο και θα χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό της πλεονέκτημα για να πιέσει την Ουκρανία σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, απαιτώντας να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη. Στο μεταξύ, η σφαγή των Ουκρανών θα συνεχιστεί. Πρόκειται για μια από τις πιο δραματικές στροφές 180 μοιρών από τον Τραμπ, ο οποίος πριν τη συνάντηση και μετά την πίεση των Ευρωπαίων ηγετών είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένος εάν ο Πούτιν αρνιόταν την κατάπαυση πυρός και είχε μάλιστα υποσχεθεί «σκληρές συνέπειες». Παρά ταύτα, πλέον φαίνεται να δίνει βάση στη ρωσική πρόταση, καθώς σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι παρουσίασε την πρόταση του Πούτιν, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα παραχωρούσε ακόμα περισσότερη γη σε αντάλλαγμα για το τέλος του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πιθανότατα ένιωσε αναστάτωση βλέποντας τις εικόνες του Πούτιν να γίνεται δεκτός σαν βασιλιάς σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Αλάσκα, σε έντονη αντίθεση με τη δική του υποδοχή. Στον κόσμο του Τραμπ, όλα είναι ζήτημα προσωπικότητας: ενώ δείχνει σαφή σεβασμό προς τον Πούτιν, εκφράζει περιφρόνηση για τον Ζελένσκι. Αυτό καθιστά τη θέση του Ουκρανού ηγέτη εξαιρετικά δύσκολη, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον κίνδυνο παγίδας στην Ουάσινγκτον και στην ανάγκη να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πρόθυμο συνομιλητή για την επίτευξη ειρήνης.