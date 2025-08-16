Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times το οποίο επικαλείται 4 διαφορετικές πηγές που βρίσκονταν στην Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να παραδώσει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, προκειμένου η Μόσχα να συμφωνήσει σε «πάγωμα» του μετώπου στις υπόλοιπες γραμμές αντιπαράθεσης.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και σε Ευρωπαίους ηγέτες. Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία φέρεται να προσφέρθηκε να σταματήσει νέες επιθετικές ενέργειες στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις της ελέγχουν ήδη σημαντικά εδάφη.

«Όχι» από το Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέρριψε κατηγορηματικά το ρωσικό αίτημα, υπογραμμίζοντας ότι «η Ουκρανία δεν θα παραδώσει ούτε μια σπιθαμή γης». Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός σε τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν και τον Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις και σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του.

Ευρωπαϊκή δυσπιστία

Η πρόταση του Κρεμλίνου έχει προκαλέσει καχυποψία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός χωρίς πολιτική λύση θα μπορούσε να δώσει στη Ρωσία πολύτιμο χρόνο για ανασυγκρότηση, με κίνδυνο να αναζωπυρωθούν οι επιθέσεις στο μέλλον.

Το μήνυμα Πούτιν

Η επιμονή του Ρώσου προέδρου να εδραιώσει τον έλεγχο στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ ερμηνεύεται από αναλυτές ως προσπάθεια να κατοχυρώσει στρατηγικά κέρδη που έχει ήδη αποσπάσει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, κάποιοι θεωρούν ότι στόχος του είναι η δημιουργία μιας «παγωμένης σύγκρουσης», αντίστοιχης με εκείνη που είχε προκύψει στη Γεωργία το 2008, αφήνοντας την Ουκρανία σε μόνιμη κατάσταση αποσταθεροποίησης.