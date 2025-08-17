Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να οργανώσει μια τριμερή σύνοδο με τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενδεχομένως και την επόμενη Παρασκευή 22 Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες δύο πηγών που επικαλείται το Axios. Η συνάντηση στοχεύει να συζητηθούν άμεσα οι όροι ειρήνης που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη σύνοδο με τον Τραμπ, αν και βάσει των απαιτήσεων του Πούτιν, μια σημαντική πρόοδος φαίνεται δύσκολη.

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο και έχει προσκαλέσει επίσης τους ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή. Κατά την πτήση επιστροφής στις ΗΠΑ, ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, ενημέρωσαν τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θέσεις του Πούτιν.

Σύμφωνα με το Axios, ο Πούτιν ζήτησε η Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) και να σταθεροποιήσει τα μέτωπα στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια). Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ, αλλά μόνο περίπου τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ.

Ο Πούτιν παρουσίασε την προθυμία του να μην προωθηθεί περαιτέρω σε Χερσώνα και Ζαπορίζια ως παραχώρηση, με αντάλλαγμα την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία. Μια ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση ότι ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για τα μικρά τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκιβ που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Η πρόταση προβλέπει σημαντική μεταφορά εδάφους από τον ουκρανικό στον ρωσικό έλεγχο, κάτι που η Μόσχα μπορεί να θεωρήσει λογικό λόγω στρατιωτικού πλεονεκτήματος, αλλά το Κίεβο πιθανότατα θα απορρίψει. Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη που θα αποκτήσει μέσω μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση επιτυχημένη και δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν σε πολλά θέματα, αν και ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να διατήρησε τις περισσότερες από τις μέγιστες απαιτήσεις του.

Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Πούτιν εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει, αναφέροντας την Κίνα ως πιθανό εγγυητή, ενδεχομένως δείχνοντας αντίθεση σε μια δύναμη ασφαλείας με στρατεύματα του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκοί υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύμων» για να διασφαλίσουν την προστασία της χώρας από μελλοντική ρωσική εισβολή. Ο Τραμπ ενθάρρυνε την ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας κατά την τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο, χωρίς όμως να συζητηθεί λεπτομερώς. Η Ουκρανία ελπίζει σε συμμετοχή των ΗΠΑ με κάποιον τρόπο, και το θέμα θα εξεταστεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.