Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πήρε ό,τι θα μπορούσε να ελπίζει στην Αλάσκα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε πολύ λίγα, αν κρίνουμε με βάση τα δικά του κριτήρια πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN το ερώτημα τώρα είναι αν ο Τραμπ εξασφάλισε κάποιες μετριοπαθείς παραχωρήσεις ή αν φύτεψε σπόρους για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση που υπάρξει τελική ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, οι οποίοι δεν ήταν άμεσα εμφανείς μετά τη συνάντηση της Παρασκευής.

Παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» και ότι η σύνοδος ήταν «10 στα 10», όλα δείχνουν σε μια τεράστια νίκη για τον Ρώσο αυταρχικό ηγέτη.

Η θεαματική σκηνοθεσία της άφιξης του Πούτιν, με σχεδόν ταυτόχρονες αποβιβάσεις από τα προεδρικά αεροσκάφη και κόκκινο χαλί, προσέφερε εικόνα αποκατάστασης για έναν ηγέτη που θεωρείται παρίας στη Δύση και κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Η μεγάλη παραχώρηση του Τραμπ

Στο τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ υιοθέτησε τη ρωσική θέση ότι οι κινήσεις για ειρήνη θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, που πιθανόν να χρειαστεί μήνες ή χρόνια διαπραγματεύσεων, αντί για άμεση εκεχειρία. Όπως επισήμανε ο Νικ Πέιτον Γουόλς του CNN, αυτό δίνει στον Πούτιν περισσότερο χρόνο να εξαντλήσει την Ουκρανία.

Το σημαντικότερο είναι ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, ο Τραμπ έκανε πίσω από τις απειλές του για νέες σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία και την επέκταση δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και έτσι χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Είχε απειλήσει με τέτοια μέτρα μέχρι την περασμένη εβδομάδα, λόγω της αδιαλλαξίας του Πούτιν και της αίσθησης ότι τον «κορόιδευε».

Αν και αυτή η πίεση μπορεί να έφερε τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ φαίνεται να την χαλάρωσε χωρίς σημαντικό αντάλλαγμα. «Εξαιτίας όσων έγιναν σήμερα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκέφτομαι τώρα», είπε ο Τραμπ στο Fox News.

Οι απαιτήσεις του Πούτιν και τα διλήμματα για την Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Κέβιν Λίπτακ του CNN, ο Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει περίπου το ένα τρίτο του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις ανατολικές περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, τις οποίες η Ρωσία δεν ελέγχει ακόμη. Σε αντάλλαγμα, θα πρότεινε να παγώσουν οι γραμμές του μετώπου στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα έθετε την Ουκρανία μπροστά σε ένα επώδυνο δίλημμα και θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να προετοιμάσει μελλοντική επίθεση.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης ανοιχτότητα για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι είδους στήριξη θα προσφέρει.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με Ζελένσκι

Η Κιτ Μαχέρ του CNN μετέδωσε ότι Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν σε συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν ήταν σαφές ποιοι θα παρευρεθούν, αλλά η πιθανότητα διεύρυνσης της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Τραμπ είναι ανοιχτή. Ωστόσο, το Κίεβο ανησυχεί μήπως του ασκηθούν πιέσεις για παραχωρήσεις.

Επιδείξεις ισχύος

Η συνάντηση ξεκίνησε με εντυπωσιακή αμερικανική στρατιωτική επίδειξη: ένα βομβαρδιστικό B-2 και μαχητικά F-22 πέταξαν πάνω από τον χώρο. Ο Πούτιν, ωστόσο, απάντησε με συμβολισμό, χαιρετώντας τον Τραμπ με τα λόγια «Καλησπέρα, αγαπητέ γείτονα», υπονοώντας ότι οι δύο χώρες έχουν άμεσα κοινά συμφέροντα που δεν πρέπει να διαταραχθούν από έναν μακρινό πόλεμο στην Ευρώπη.

Τα επόμενα βήματα του Τραμπ

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη σύνοδο ότι δεν θα ήταν ευχαριστημένος χωρίς μια μορφή εκεχειρίας. Η αποτυχία να το πετύχει θεωρείται σημαντική.

Η Ρωσία προτιμά μια μακροχρόνια διαδικασία ειρήνης που της επιτρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, ενώ η Ουκρανία ζητά άμεση ανακούφιση από τους συνεχείς βομβαρδισμούς και τις απώλειες.

Ο ενθουσιασμός του Τραμπ για την ειρήνη επαινείται, αν και η συχνή αναφορά του σε ένα Νόμπελ Ειρήνης εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρά του. Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι ότι ΗΠΑ και Ρωσία, οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, συνομιλούν ξανά.

Ωστόσο, η πεποίθηση του Τραμπ ότι η προσωπικότητά του μπορεί να τερματίσει πολέμους δείχνει πλέον αμφισβητήσιμη.

Η στρατηγική «ύφους πριν από την ουσία»

Ο πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου Τζιμ Τάουνσεντ δήλωσε ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για την εικόνα παρά για την ουσία, κάτι που μπορεί να τον καθιστά ευάλωτο σε χειραγώγηση.

Στην Αλάσκα, ο Πούτιν φάνηκε καλύτερα προετοιμασμένος, ενώ ο Τραμπ κινήθηκε πρόχειρα. Η Ρωσία φαίνεται να εκμεταλλεύεται την επιθυμία του Τραμπ για φωτογραφικές στιγμές, προσφέροντας ελάχιστες ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Η εκστρατεία για το Νόμπελ και η πραγματικότητα

Ο Τραμπ βλέπει τον εαυτό του ως «Πρόεδρο της Ειρήνης», επικαλούμενος παρεμβάσεις σε Ινδία-Πακιστάν, Ρουάντα-ΛΔ Κονγκό, Ταϊλάνδη-Καμπότζη και Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν. Παρότι έχει συμβάλει σε αποκλιμακώσεις, η αδυναμία του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και η κρίση στη Γάζα αφήνουν το Νόμπελ Ειρήνης μακριά.

«Νόμιζα ότι αυτός ο πόλεμος θα ήταν ο πιο εύκολος να λυθεί, αλλά ήταν ο πιο δύσκολος», παραδέχτηκε ο Τραμπ στο Fox News μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.