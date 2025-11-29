Στην Κεφαλονιά βρέθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τη νύχτα του Σαββάτου, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο για την ταξιδιωτική εκπομπή The Roadshow στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Εκεί, λοιπόν, στο όμορφο νησί του Ιονίου, ο δημοφιλής παρουσιαστής και ο μόνιμος συνοδοιπόρος του, Διονύσης Κυπριώτης έμελλε να έχουν μια ξεχωριστή συνάντηση την οποία και ο πρώτος θέλησε να γνωστοποιήσει, μέσω βιντεοκλήσης, σε μια αγαπημένη του φίλη.

Ειδικότερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέφτηκε το πατρικό της Μαρίας Μπεκατώρου όπου και αντάμωσε την μητέρα της παρουσιάστριας. Δίχως να χάσει την ευκαιρία, δε, ένα οπτικοακουστικό ντοκουμέντο έμοιαζε απαραίτητο για να ενώσει, για λίγο, την Κεφαλονιά με την Αθήνα.

«Μαμά; Θα τρελαθώ» αναφώνησε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του MEGA τη στιγμή που αντίκρισε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής σύνδεσης, την αγαπημένη της μητέρα.

“Μαράκι μου, τώρα μου ήρθαν! Έκπληξη” σχολίασε με χαμόγελο, με τη σειρά της, η μητέρα της Μαρίας Μπεκατώρου.

“Να σου πω, ίδια η μάνα σου είσαι. Ίδια η μάνα σου. Έκανε 45 λεπτά για να ετοιμαστεί, έφτιαξε μαλλί και τα λοιπά και εμείς περιμέναμε στον κήπο” σημείωσε εν συνεχεία, με χιούμορ, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σ’ αυτή τη νέα, απρόσμενη ομολογουμένως, τηλεοπτική “συνύπαρξη” με την αγαπημένη του φίλη, Μαρία Μπεκατώρου στο νέο επεισόδιο για το The Roadshow του ΑΝΤ1.