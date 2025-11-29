Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα ενώ μετά την Black Friday έρχεται η Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου.

Η αυριανή Κυριακή είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Ανοιχτά σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι και κάποια σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Έχει ανακοινωθεί πως θα είναι ανοιχτά:

Lidl (ενδεικτικό ωράριο 11:00–20:00),

My Market (ενδεικτικό ωράριο 11:00–20:00),

Market In (ενδεικτικό ωράριο 11:00–18:00).

Η αλυσίδα Σκλαβενίτης θα έχει ανοιχτό το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα από τις 11:00 έως τις 20:00.

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025, 21 Δεκεμβρίου 2025 και 28 Δεκεμβρίου 2025.