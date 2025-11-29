Με γκολ του Ντούντου στο 99′ ο Άρης νίκησε με 2-1 την ΑΕΛ που είχε ισοφαρίσει στο 97′ με πέναλτι του Πασά και έχει πλέον μπροστά του δύο συνεχόμενα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο και το πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλά στο παιχνίδι, πολύ καλύτερα από ό,τι στα προηγούμενα και στο 6′ είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή με τον Πέρεθ που τα έκανε όλα σωστά αλλά ο Μελίσσας κατάφερε να αποκρούσει. Στο 18′ ο Φαντιγκά έδωσε στον Μορόν αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό, με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ να είναι συνεχώς στην επίθεση ψάχνοντας το γκολ.

Αυτό, τελικά, το βρήκε στο 28′, όταν ο Πέρεθ σούταρε, ο Μελίσσας απέκρουσε και ο Μορόν έσπρωξε τη μπάλα στην κενή εστία για το 1-0. Ένα γκολ που έφερε την αντίδραση των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βγήκαν μπροστά, είχαν την πρώτη τους προσπάθεια στο 31′ με τον Τούπτα και έστειλαν τη μπάλα στα δίχτυα στο 44′ με τον ίδιο παίκτη μετά τη σέντρα του Μούργου, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα της Λάρισας έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Γκαράτε είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για αγκωνιά στον Άλβαρο, με τους «κίτρινους» να έχουν δύο μεγάλες ευκαιρίες στα αμέσως επόμενα λεπτά με τους Μορόν και Φαντιγκά αλλά κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Μελίσσα.

Το σκορ, επομένως, παρέμεινε στο 1-0 και μετά το 70′ οι Θεσσαλονικείς άρχισαν να κουράζονται, με αποτέλεσμα η ΑΕΛ να παραμένει ζωντανή και να βγαίνει μπροστά στα τελευταία λεπτά κυνηγώντας την ισοφάριση. Μια ισοφάριση που ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 93′ ο Τούπτα βρέθηκε στο έδαφος μετά την επαφή με τον Φαντιγκά, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Πασάς εκτέλεσε στο 97′ για το 1-1.

Όλα έδειχναν, πλέον, ότι το παιχνίδι θα έληγε ισόπαλο, στο 99′ όμως ο Ντούντου ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του Μελίσσα σε πλασέ του Φαντιγκά, για να γράψει το 2-1 και να δώσει τη νίκη στον Άρη.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς (86’ Νινγκ), Μορουτσάν (71’ Παναγίδης), Πέρεθ, Γιαννιώτας (58’ Ντούντου), Μορόν.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης, Ουατάρα (63’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης (81’ Πασάς), Τσάκλα, Φερίγκρα, Αντράντα (81’ Φαϊζάλ), Στάικος (63’ Ατανάσοφ), Γκαράτε, Τούπτα, Μούργος (50’ Σουρλής).