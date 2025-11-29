Παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών εντόπισαν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού οι επικεφαλής του οποίου φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ το μήνα ανά άτομο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα 46 και 44 ετών, με τον πρώτο να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως άδεια και με «ταρίφα» έως 1.400 ευρώ το μήνα για κάθε άτομο, για τη «φιλοξενία» και την υποτιθέμενη «απεξάρτηση». Εντός του Κέντρου εντοπίστηκαν 15 άτομα. Από τη μεριά του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τυχόν άλλων εμπλεκομένων.