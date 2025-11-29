Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Άργος, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού πολυκατοικίας κατέρρευσε και καταπλάκωσε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, η 50χρονη βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες. Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω φροντίδα.