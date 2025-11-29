Αίσιο τέλος φαίνεται πως έχει η περιπέτεια του ζευγαριού από την Έδεσσα που δηλητηριάστηκε ύστερα από κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Οι γιατροί στην Ιταλία έκριναν ότι δεν θα χρειαστεί να μεταμοσχευθούν καθώς η υγείας τους βελτιώθηκε, όπως αποκαλύπτει στο MEGA η 55χρονη γυναίκα.

«Δεν χρειάστηκε ευτυχώς και για τον σύζυγο μου. Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλους και τα πάντα γίνανε τέλεια. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Θα δούμε τι θα μας πουν οι γιατροί», είπε.

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια είχε μαζέψει ο σύζυγος της από το βουνό.

Το ζευγάρι υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια από δηλητηριώδη μανιτάρια. Οι γιατροί στην Ελλάδα βλέποντας τους να χειροτερεύει έκριναν αναγκαία τη μεταφορά τους σε Ρώμη και Πίζα προκειμένου να μπουν σε προτεραιότητα για μόσχευμα.

Ο ΕΦΕΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα άγρια μανιτάρια είναι επικίνδυνα.

«Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ένας τύπος μανιταριών είναι υπεύθυνος για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά μια πρόσφατη έρευνα έχει χαρτογραφήσει περίπου 60 είδη μανιταριών που έχουν τοξίνες στην Ευρώπη», είπε ο πρόεδρος ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας.

Για το λόγο αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να αγοράζουν μόνο πιστοποιημένα μανιτάρια. Σε κάθε περίπτωση πάντως αν καταναλώσουν μανιτάρια και νιώσουν κάποιο σύμπτωμα, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους.

Το ζευγάρι από την Έδεσσα αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας, μόλις οι γιατροί στην Ιταλία δώσουν το πράσινο φως.