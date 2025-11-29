Iσχυρές εκρήξεις έπληξαν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς Σάββατο, καθώς –σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους– οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

🤬🤬 Again attacks on civilians in Kyiv… pic.twitter.com/wBavTQtkVB — big ben (@alternative_war) November 29, 2025

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τκατσένκο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε νωρίτερα ότι ένα 13χρονο παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν εξαιτίας της «εχθρικής επίθεσης με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ