Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δύο περιοχές γύρω από το Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Τιμούρ Τκατσένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο του Κιέβου και ένα από τα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η εχθρική επίθεση συνεχίζεται», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, συμπληρώνοντας πως οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

«Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης. Τρεις εξ αυτών, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε έξι τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

🤬🤬 Again attacks on civilians in Kyiv… pic.twitter.com/wBavTQtkVB — big ben (@alternative_war) November 29, 2025

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

Η Ουκρανία διαψεύδει τη Μόσχα για το Κουπιάνσκ

Τα ουκρανικά στρατεύματα κρατούν τις θέσεις τους και προσπαθούν να απωθήσουν τους εισβολείς στο Κουπιάνσκ, παρά τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως αυτήν την πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε χθες Παρασκευή ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κουπιάνσκ τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής του 2022, αλλά ουκρανικά στρατεύματα την απελευθέρωσαν λίγους μήνες αργότερα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κουπιάνσκ βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας.

Ο στρατηγός Σίρσκι διέψευσε τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά την επίσκεψή του στην περιφέρεια του Χαρκόβου, αναφέρει πως ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις με στόχο την «σταθεροποίηση της κατάστασης στο Κουπιάνσκ». «Η κλίμακα των ψευδών ισχυρισμών εκ μέρους της ρωσικής ηγεσίας σχετικά με την κατάσταση στο Κουπιάνσκ είναι εκπληκτική», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους και εντείνουν τις επιθέσεις τους για να μπλοκάρουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του εχθρού.