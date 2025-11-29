Απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό που έπαιξε ένα ημίχρονο με 10 παίκτες, η Κηφισιά δεν είχε κανένα πρόβλημα και πήρε τη νίκη με 3-0, έχοντας και δύο δοκάρι, συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία της.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να δείξει από νωρίς ότι θα είναι το… αφεντικό και το έκανε. Στο 14′, μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Αντόνισε πλάσαρε εντός περιοχής, ο Τιναλίνι απέκρουσε και στην επαναφορά ο Λαρουσί έκανε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα αλλά ο Ιβάν πλάσαρε άστοχα στο 18′ ενώ ήταν σε καλή θέση, με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν στη συνέχεια.

Στο 26′ η Κηφισιά άγγιξε το δεύτερο γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά το δυνατό σουτ του Αντόνισε εκτός περιοχής και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι ισορροπίες άλλαξαν καθώς οι Σερραίοι έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Λιάσου για σκληρό μαρκάρισμα στον Αντόνισε.

Ο ουραγός Πανσερραϊκός, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, έπρεπε να παίξει όλο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο και οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν για να «κλειδώσουν» τη νίκη. Στο 51′ η ομάδα του Λέτο είχε δεύτερο δοκάρι με τον Αντόνισε, αυτή τη φορά σε πλασέ εντός περιοχής, για να έρθει τελικά το 2-0 στο 75′ από τον Πόμπο που βγήκε απέναντι από τον Τιναλίνι και τον νίκησε με διπλή προσπάθεια.

Στο 85′ ο Λαρουσί με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 3-0 με το δεύτερό του γκολ, με την Κηφισιά να παίρνει τη νίκη αλλά να χάνει στις καθυστερήσεις τον Ρουκουνάκη που είδε κόκκινη κάρτα για το μαρκάρισμά του στον Μπαντζάκι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Ποκόρνι, Σιμόν (87′ Σμπώκος), Λαρουσί, Πέρεθ (74′ Ρουκουνάκης), Έμπο (74′ Αμανί), Πόμπο, Παντελίδης (87′ Χριστόπουλος), Αντόνισε, Μουσιόλικ (74′ Zέρσον Σόουζα).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Βόλνεϊ, Κάλινιν (88′ Τσαούσης), Φέλτες, Λύρατζης, Ομεονγκά (73′ Μπρουκς), Λιάσος, Γκιγιομιέ, Ίβαν (65′ Μάρας), Νούνελι (65′ Καρέλης), Γκριν (88′ Μπανζάκι).