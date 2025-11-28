Νέες πληροφορίες για τον γιο του πρώην υπουργού και πολύ γνωστού πολιτικού που συνελήφθη, αναφέρουν ότι πήγε να πατήσει οικογένεια τρέχοντας στη Νέα Ερυθραία.

Σύμφωνα με το Mega, «έκαψε» δύο STOP και τότε πήγε να πατήσει μια οικογένεια που τυχαία διέσχιζε το δρόμο.

Στη συνέχεια συνελήφθη και φέρεται να είπε «ξέρετε ποιος είμαι εγώ;», αλλάζοντας στάση όταν οδηγήθηκε στην ασφάλεια.

Το Mega ανέφερε ότι εκεί υποστήριξε πως δεν κατάλαβε ότι τον καταδίωκαν αστυνομικοί, γιατί το όχημα ήταν συμβατικό και δεν άκουσε τον φάρο.

Ο νεαρός ηλικίας 19 ετών, από τον Μάρτιο έχει απασχολήσει τέσσερις φορές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα μήνα και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ.

Βίντεο με την καταδίωξη: