Οι επτά πρώτοι διαγωνιζόμενοι στο B’ Ημιτελικό του Sing For Greece για την Eurovision 2026 ανέβηκαν στην σκηνή, ο ένας μετά τον άλλον, και ερμήνευσαν τα τραγούδια τους με τα οποία διεκδικούν ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Μπέττυ Μαγγίρα και Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκαν στο green room, στο πλευρό των νεαρών τραγουδιστών για να πουν δυο κουβέντες ο κάθε ένας για την συμμετοχή τους ενώ άφησαν την Κατερίνα Βρανά στην σκηνή.

Η stand up comedian σύστησε στο τηλεοπτικό κοινό τον Μιχάλη ο οποίος εκείνη την στιγμή ήταν δίπλα της. Ποιος είναι ο Μιχάλης;

Η Κατερίνα Βρανά εξήγησε πως είναι ο χορευτής που ζήτησε από τον Φωκά Ευαγγελινό ώστε να τη βοηθάει στις μετακινήσεις με το αναπηρικό αμαξίδιο και εκείνος δεν της αρνήθηκε.