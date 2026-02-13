Αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα είναι, πλέον, οι συλληφθέντες για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι 380 καταστημάτων, επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συνολικά χρέη ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων .

Συγκεκριμένα, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα.

Οι αρχές θεωρούν πως η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει έναν ολόκληρο μηχανισμό που εκμεταλλεύεται τα κενά του συστήματος, μετατρέποντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε καθαρό κέρδος για οργανωμένα σχήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις εταιρείες που ελέγχθηκαν, οι 317 φέρονται να είχαν οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και ακόμη 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε πως μόλις δρομολογούνταν φορολογικός έλεγχος, η εταιρεία που είχε συσσωρεύσει τα χρέη σταματούσε να υφίσταται και στη θέση της εμφανιζόταν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ αλλά η ίδια δραστηριότητα με νέο διαχειριστή . Η εμπορική δραστηριότητα συνεχιζόταν απρόσκοπτα, όμως το νομικό πρόσωπο που είχε αναλάβει τις υποχρεώσεις είχε ήδη «σβήσει».