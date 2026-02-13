Η δασκάλα που κατηγορείται ότι χτύπησε παιδί 8 ετών με αυτισμό στην Πάτρα, φέρεται να το είχε χτυπήσει και στο παρελθόν και μάλιστα πιο σκληρά, σύμφωνα με νέα μαρτυρία.

Η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε δηλώσεις μετά την ένορκη διοικητή εξέταση που διατάχθηκε σε βάρος της εκπαιδευτικού και δήλωσε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα χειροδίκησε, ισχυριζόμενη ότι έτσι «ηρεμεί» το παιδί.

«Το παιδί εκείνη την ώρα έτρωγε και κρατούσε την κούκλα του, την οποία χτυπούσε πάνω στο θρανίο, και αυτό φαίνεται πως εκνεύρισε τη δασκάλα από τη διπλανή αίθουσα – όχι τη δική του», δήλωσε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Ήρθε, το σήκωσε και το πήγε πιο πέρα, προς τη βιβλιοθήκη, όπου του έδωσε τρία δυνατά χαστούκια το ένα μετά το άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

«Αργότερα, η ίδια εκπαιδευτικός που το χαστούκισε φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στην ιδιωτική παράλληλη που έχουμε προσλάβει ότι και την προηγούμενη χρονιά το είχε απομονώσει, το είχε βάλει πάνω σε ένα στρώμα, το είχε ρίξει κάτω και το χτυπούσε για να “ηρεμήσει”», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας.

Από την αστυνομία μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της εκπαιδευτικού που φέρεται να χειροδίκησε, αλλά και εκείνης που ήταν μπροστά, αλλά δεν επενέβη.

Η Ασφάλεια Πατρών ενεργεί τη σχετική προανάκριση της υπόθεσης και σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου.