Το Αιγάλεω έχασε με 3-0 από τη Μαρκό για τη 12η αγωνιστική της Super League 2 και ο τερματοφύλακας Ηλίας Κυρίτσης κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του, με τον ΠΣΑΠΠ να τοποθετείται μέσω ανακοίνωσης.

Το Αιγάλεω δέχθηκε στο πρώτο ημίχρονο και τα τρία γκολ και ο τερματοφύλακάς του κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας στα αποδυτήρια, με τη σχετική ανακοίνωση του Παντελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών να αναφέρει τα εξής…

«Ο ΠΣΑΠΠ ενημερώθηκε από το μέλος του, Ηλία Κυρίτση, για την επίθεση που δέχθηκε από υψηλόβαθμο παράγοντα του Αιγάλεω, του Προέδρου κατά τη δήλωσή του, στα αποδυτήρια του αγώνα με τη Μαρκό.

Ο ΠΣΑΠΠ, σαφώς και θα πράξει ό,τι απαιτείται και επιβάλλεται για τη διερεύνηση του ανωτέρω συμβάντος από τα αρμόδια όργανα και αρχές, και για την επιβολή, αν κριθεί, των προβλεπόμενων ποινών και κυρώσεων.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Σύνδεσμος στηρίζει το μέλος του και δηλώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές, όταν και εφόσον συμβαίνουν, προσβάλλουν και δυσφημούν κατάφορα το ελληνικό ποδόσφαιρο, την αξιοπρέπεια των αθλητών αλλά και όλων όσων θεσμικά εμπλέκονται με αυτό.

Κάθε πράξη βίας, λεκτικής ή/και σωματικής, εκφοβισμού, απειλής και απαξίωσης συνιστούν, αναμφισβήτητα, απαράδεκτες, κατακριτέες και μη αποδεκτές και ανεκτές πρακτικές.

Η προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας και υγείας των επαγγελματιών αθλητών αποτελεί τη βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή κάθε διοργάνωσης. Κάθε υγιώς σκεπτόμενος αντιλαμβάνεται και συμπεραίνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο που θέλουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι….., δεν μπορεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει, όταν νοσηρά γεγονότα καταστρέφουν κάθε υγιές κύτταρο του.

Η αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα είναι αναγκαία και αποτελεί ευθύνη όλων μας, αν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ένα πολιτισμένο, αξιοπρεπές και κυρίως ασφαλές περιβάλλον για κάθε ποδοσφαιριστή και ένα υγιές μέλλον για το ποδόσφαιρο μας».