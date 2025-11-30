Θετική εμφανίζεται η Τουρκία στην πρόταση της Ελλάδας να πραγματοποιηθεί η πενταμερής διάσκεψη με τη συμμετοχή και των χωρών της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Κύπρου χωρίς όμως ακόμη να ανοίγει τα χαρτιά της αν θα ζητήσει να συμμετάσχουν και τα κατεχόμενα.

Το θέμα αυτό αναμένεται να συζητηθεί, εκτός απροόπτου, στη συνάντηση που θα έχουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών στις υπουργικές συνόδους του ΝΑΤΟ την Τετάρτη και του ΟΑΣΕ την Πέμπτη σε Βρυξέλλες και Βιέννη, αντίστοιχα.

Το τελευταίο ραντεβού Γεραπετρίτη – Φιντάν είχε πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Οκτωβρίου, όπου ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε ενημερώσει τον τούρκο ομόλογό του σχετικά με την ελληνική πρωτοβουλία του πολυμερούς σχήματος «5×5», με τον Χακάν Φιντάν να ακούει τη συγκεκριμένη πρόταση χωρίς – σε πρώτο χρόνο – να του δίνει επίσημη απάντηση.

Το κλίμα σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι ιδαιίτερα ευνοικό για την Αγκυρα καθώς παρά τις πιέσεις –έως και την τελευταία στιγμή– κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η Γερμανία, τελικά η Τουρκία μαζί με την Βρετανία και τη Νότια Κορέα δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στον δανειοδοτικό μηχανισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ.

Το casus belli

Το σενάριο συμμετοχής της Άγκυρας προκαλούσε εξαρχής αντιδράσεις σε Αθήνα και Λευκωσία, δεδομένου ότι υπάρχει casus belli κατά της Ελλάδας αλλά και συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, κατοχή τμήματος της Κύπρου. Στα ελληνοτουρκικά πάντως το κλίμα δεν είναι ιδαίτερα ευνοικό μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, για τον προϋπολογισμό του υπουργείου του που είπε πως κανένα έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην περιοχή του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας, θέση που έχει εκφράσει και ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Καταβάλλουμε κάθε είδους προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και στην ουράνια πατρίδα μας και εκτελούμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα» υποστήριξε ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Επίσης, ενώ αυτές τις ημέρες επρόκειτο να γίνει στην Αγκυρα μια επίσκεψη αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο των στρατιωτικών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης , ακυρώθηκε μονομερώς από την Τουρκία.

Αφορμή ήταν η ατυχής πρωτοβουλία ανάρτησης φωτογραφίας ελληνικών C-130 να τροχοδρομούν στο αεροδρόμιο Ελευσίνας, την ημέρα που ανασύρονταν από τα συντρίμμια οι σοροί 20 Τούρκων αξιωματικών οι οποίοι επέβαιναν

σε C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία και όπου η Αγκυρα εξέφρασε μέσα από πολλαπλούς διαύλους την αντίδρασή της.

Εκκρεμότητα παραμένει και το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο συνεργασίας καθώς αν δεν γίνει μέσα στον Δεκέμβριο, «ακυρώνεται» η συμφωνία που είχε γίνει να πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο.