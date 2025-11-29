Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου έγινε στο Κορωπί η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ, την Κυριακή (30/11) στη Λεωφόρο, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» θέλουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έδωσε το παρών στην προπόνηση της ομάδας το Σάββατο (29/11).

Ο Αλαφούζος είχε κάνει το ίδιο και πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπου η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε πάρει τη νίκη, δείχνοντας με αυτή την κίνηση ότι έχει αποφασίσει να είναι πιο ενεργός πλέον σε ό,τι αφορά το «τριφύλλι».

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ήταν και στη συνέντευξη Τύπου των Κοτσόλη και Κορόνα και γενικά είναι πολύ πιο δραστήριος τη φετινή σεζόν και ειδικά μετά την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ.