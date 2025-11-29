Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής (30/11) με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στο Europa League, οι «πράσινοι» θέλουν το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα ώστε να τονώσουν κι άλλο την αυτοπεποίθησή τους και παράλληλα να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογίας, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση με την Ένωση ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (29/11) και μετά το τέλος της ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκεται και ο Ντέσερς έπειτα από απουσία δύο μηνών λόγο τραυματισμού.

Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Λαφόν και Κυριακόπουλος που έκαναν θεραπεία, οι Πελίστρι και Σάντσες που έκαναν ατομικό πρόγραμμα, καθώς και οι Ταμπόρδα και Βιλένα.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος.