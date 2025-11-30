Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν 14 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης χθες, Σάββατο, το βράδυ στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ’ ένα παιδικό πάρτυ γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον Τζέισον Λι.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί ήταν στοχευμένοι, αλλά εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.