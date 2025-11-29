Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο “Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση” σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στους χώρους του ξενοδοχείου Divani Caravel.

Το παρών έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής  Χατζηδάκης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας. Επίσης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ρωμανός, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός δήμαρχοι, διοικητές νοσοκομείων και πλήθος κόσμου.

Ανάρτηση έκανε και η Ντόρα Μπακογιάννη γράφοντας:

Παρακολούθησα με μεγάλη χαρά την παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη
«Ρώμη: Από την άνοδο στην πτώση». Ακούσαμε πράγματα και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά, εξηγούν όμως την ιστορική εξέλιξη. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου Άδωνι!

