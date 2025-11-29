Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο “Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση” σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στους χώρους του ξενοδοχείου Divani Caravel.

Το παρών έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας. Επίσης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ρωμανός, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός δήμαρχοι, διοικητές νοσοκομείων και πλήθος κόσμου.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο υπουργός

Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο «Κάραβελ»…ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε. pic.twitter.com/hWiGoqJcWN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 29, 2025

Ανάρτηση έκανε και η Ντόρα Μπακογιάννη γράφοντας:

Παρακολούθησα με μεγάλη χαρά την παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ρώμη: Από την άνοδο στην πτώση». Ακούσαμε πράγματα και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά, εξηγούν όμως την ιστορική εξέλιξη. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου Άδωνι!

Παρακολούθησα με μεγάλη χαρά την παρουσίαση του βιβλίου του @AdonisGeorgiadi «Ρώμη: Από την άνοδο στην πτώση». Ακούσαμε πράγματα και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά, εξηγούν όμως την ιστορική εξέλιξη. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου Άδωνι! #DoraBakoyannis #Georgiadis pic.twitter.com/yNMKI2VMqw — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) November 29, 2025

Δείτε φωτογραφίες