

Με νέα υπόθεση θρίλερ ήρθε στο φως το βράδυ της Παρασκευής με τον μυστηριώδη θάνατο του Νίκου Καρακλά, που βρέθηκε απαγχονισμένος τη Μεγάλη Παρασκευή σε εκκλησάκι της Λέσβου.

Η υπόθεση αρχικά καταγράφηκε βιαστικά ως αυτοχειρία.

Η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου, επιστρέφει μαζί με το «Τούνελ» στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Η Δήμητρα Κίτσου αρνείται να αποδεχτεί το ενδεχόμενο αυτοχειρίας και επισημαίνει τα σημεία που, όπως λέει, δεν συνάδουν με μια τέτοια εκδοχή για τον θάνατο του 29χρονου γιου της, Νίκου Καρακλά.

«Από τα στοιχεία που έχω μαζέψει μέχρι τώρα, πιστεύω πως ό,τι έγινε, έγινε πίσω από την εκκλησία γιατί τα μαλλιά του, το πρόσωπό του, τα γένια και το στόμα του, ήταν γεμάτα άμμο. Τον πήγαν στο πίσω μέρος της εκκλησίας που δεν υπήρχε ορατότητα και πρόσβαση από περαστικούς, τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν, τον σκότωσαν και στη συνέχεια τον έφεραν μπροστά. Τον κρέμασαν πρώτα από κάτω και μετά ανέβηκε κάποιος στον σταυρό και έδεσε το περίσσευμα του σχοινιού. Από τη θηλιά φαίνονται πολλά.»

Η ίδια αποκαλύπτει πως συνεχίζει αδιάκοπα να ψάχνει για αποδείξεις.

«Πριν δέκα μέρες, ήρθα και έσκαψα εδώ, με την ελπίδα να βρω το μαχαίρι».

Κατά την εκτίμησή της, τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει χρονικά συμπίπτουν με το «σβησμένο» σημείο στο υλικό των καμερών.

«Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον θάνατο του Νίκου μεταξύ τέσσερις και μισή με πέντε παρά είκοσι. Είναι ακριβώς τα τριάντα οχτώ λεπτά που λείπουν από το βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας. Αυτά τα πλάνα θα μας έδειχναν τα πάντα».

Στο παζλ προστίθεται και η μαρτυρία για φουσκωτό σκάφος που φέρεται να προσέγγισε την ακτή εκείνη την ώρα, κάτι που ενισχύει, σύμφωνα με την ίδια, την υποψία οργανωμένης επίθεσης.

«Θεωρώ ότι το σκάφος το έβγαλαν έξω, μέσα σε είκοσι λεπτά είχαν πιάσει τον γιο μου, τον ακινητοποίησαν, τον σκότωσαν, τον κρέμασαν και έφυγαν. Το παιδί μου ήταν γεροδεμένο, δεν θα μπορούσε ένας μόνος του να τα καταφέρει. Αυτοί που βγήκαν με το φουσκωτό, τον έδεσαν, γι’ αυτό υπάρχουν και τα σημάδια στην πλάτη του από σχοινί. Τα ίδια εντυπώματα υπάρχουν στα πόδια και στα χέρια του. Όπως επίσης υπάρχει και μια μαχαιριά κάτω από τον αριστερό μηρό του. Δεν μπορείς να μαχαιρωθείς σε αυτό το σημείο αν θέλεις να αυτοκτονήσεις».

«Εξαφάνισαν σαράντα λεπτά βίντεο με το ντοκουμέντο του σκάφους»

Η μητέρα του νεαρού λιμενικού, περιέγραψε στην εκπομπή τα ευρήματα που η ίδια συνέλεξε και τα οποία, όπως τονίζει, την έχουν συγκλονίσει.

«Το πρώτο, τρανταχτό σημάδι είναι τα κομμένα πλάνα από το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών ασφαλείας, που κατέγραφαν όσα συνέβαιναν… Βλέπω καθαρά ένα φουσκωτό να πλησιάζει στο σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε νεκρός ο Νίκος. Κι έπειτα… τίποτα. Δεν μου δίνουν άλλα πλάνα. Είναι γύρω στις 4:07 — σχεδόν η ώρα που σκοτώνουν το παιδί μου. Και μετά το υλικό συνεχίζεται ξανά, από μια πλάγια κάμερα, στις 4:44».

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, περιγράφει όσα κατέγραψε αργότερα το υλικό.

«Εκεί βλέπω μια οικογένεια να περνάει και μια κοπέλα που βλέπει τον γιο μου κρεμασμένο και λιποθυμά. Λίγο αργότερα, έρχεται ένας κύριος να ανάψει τα καντήλια. Βλέπει τον Νίκο και ευτυχώς επειδή ήταν συνταξιούχος αστυνομικός, κλείνει αμέσως τον χώρο για να μην πλησιάσει κανείς άλλος και ειδοποιεί τις Αρχές».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται στη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε από τις Αρχές όσο προσπαθούσε να συγκεντρώσει πληροφορίες.

«Όσο καιρό πήγαινα στην Ασφάλεια Μυτιλήνης, το μόνο που δεχόμουν ήταν ειρωνείες. Ο Διευθυντής —φανταστείτε— μου είπε ότι βλέπω πολλές ταινίες και πως ο γιος μου είναι αυτόχειρας», σημειώνει, με τη φωνή της να σπάει.

Το αποτύπωμα που περιπλέκει τον θάνατο του λιμενικού

Ένα ανεξήγητο εύρημα σε ένα απλό πλαστικό μπουκάλι νερού μέσα στο χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο λιμενικός Νίκος Καρακλάς, έρχεται να προσθέσει νέα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση. Ο 29χρονος είχε βρεθεί απαγχονισμένος στον ναό της Φανερωμένης στο Σίγρι της Λέσβου, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τούνελ», κατά την αυτοψία οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δακτυλικό αποτύπωμα αγνώστου άνδρα πάνω σε ένα πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου που βρισκόταν πάνω σε ένα ξύλινο τραπεζάκι του ναού.

Κηλίδες αίματος εντοπίστηκαν τόσο πάνω στο πλαστικό τραπεζομάντηλο όσο και στο δάπεδο, εσωτερικά και εξωτερικά του ναού.

Η ανάλυση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ήταν αποκαλυπτική. Μετά από αντιπαραβολή, το αποτύπωμα στο μπουκάλι κρίθηκε διαφορετικό από εκείνο του Νίκου Καρακλά, ενώ η εξέταση DNA στο αίμα που υπήρχε στο ίδιο μπουκάλι επιβεβαίωσε ότι ανήκει στον άτυχο λιμενικό.

Με άλλα λόγια: το αίμα είναι του Νίκου, αλλά το δακτυλικό αποτύπωμα ανήκει σε κάποιον άλλο.

Οι Αρχές προσπάθησαν να ταυτοποιήσουν το αποτύπωμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Το εύρημα παραμένει «ορφανό» και η παρουσία ενός αγνώστου στον χώρο την κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ποιος άγγιξε το μπουκάλι αφήνοντας το αποτύπωμα πάνω σε ένα αντικείμενο που φέρει το αίμα του λιμενικού; Σε ποιον ανήκει το αποτύπωμα; Και τι ακριβώς συνέβη μέσα στο μικρό εκκλησάκι στο Σίγρι τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής;

Τα ντοκουμέντα που ανατρέπουν τα δεδομένα στο θρίλερ του λιμενικού

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, ο 29χρονος είχε έναν διαπληκτισμό με κάποιους, σύμφωνα με τη μητέρα του. Μετά από αυτό, γύρισε στο σπίτι του ξυπόλητος και αιμόφυρτος, πήρε ένα σχοινί και έφυγε ξανά.

Σύμφωνα με το «Τούνελ», στην περιοχή βρέθηκε το δεξί του παπούτσι, ενώ το άλλο βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο, όπως και η θήκη και το κινητό του.

Παράλληλα, η εκπομπή αποκαλύπτει ότι κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος που δεν φαίνεται να ανήκουν στον λιμενικό, ενώ στο χέρι του βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας.

Ο Γιάννης Τσιάμπας, πραγματογνώμονας πυροβόλων όπλων, μιλώντας στην εκπομπή, τόνισε ότι το δεξί χέρι του θανόντα ήρθε σε επαφή με κάποιον που είχε προγενέστερα πυροβολήσει.

«Ο ίδιος δεν είχε πυροβολήσει σε καμία περίπτωση, θα είχε περισσότερα σωματίδια.»

«Είδα να κατεβαίνουν από τη βάρκα με φόρμες»

Η εκπομπή, μέσω ενδελεχούς και επίμονης έρευνας, εντόπισε μια μαρτυρία–ντοκουμέντο που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της υπόθεσης. Πρόκειται για ένα πρόσωπο «κλειδί», το οποίο βρισκόταν στο σημείο και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

«Εκείνη την ημέρα και την ώρα είδα ξαφνικά κάποιους να βγαίνουν από μια βάρκα. Δεν ήταν από το Λιμενικό… Ήταν ψαροντουφεκάδες. Κατέβηκαν για περίπου είκοσι λεπτά – μισή ώρα και μετά έφυγαν. Ήταν σίγουρα περισσότεροι από ένας και φορούσαν μαύρες ειδικές φόρμες. Δεν έδωσα τότε μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν είχα λόγο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος στο «Τούνελ», κανείς δεν τον αναζήτησε ποτέ. Δεν κλήθηκε να δώσει κατάθεση, ούτε του ζητήθηκε να περιγράψει όσα είδε εκείνο το μεσημέρι.