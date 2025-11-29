Ο επίτροπος της FDA (Ο Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ) Μάρτι Μακάρι δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News ότι «Υπήρξαν, όπως φαίνεται, 10 θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID», επικαλούμενος στοιχεία που εμφανίζονται σε εσωτερικό υπόμνημα που ανέφερε ρεπορτάζ των New York Times



Ο επίτροπος της FDA Μάρτι Μακάρι

Το υπόμνημα, σύμφωνα με την εφημερίδα, συνέδεσε αυτούς τους θανάτους με πιθανή μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή, αλλά δεν αποκάλυψε την ηλικία ή την κατάσταση υγείας των παιδιών ούτε τους κατασκευαστές των εμβολίων.

Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της FDA Βινάι Πρασάντ χαρακτήρισε το εύρημα «βαθιά αποκάλυψη» και ανακοίνωσε σχέδια ενίσχυσης της εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης τυχαιοποιημένων μελετών για υποομάδες.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «πιθανόν» και «σχετιζόμενοι». Μια αναφορά σε 10 περιστατικά δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με αιτιολογική σύνδεση. Η διερεύνηση τέτοιων σημάτων απαιτεί λεπτομερή ιατρικό φάκελο, αποτελέσματα νεκροψιών, αξιολόγηση συστήματος αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών και σύγκριση με το αναμενόμενο υπόβαθρο περιστατικών στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Η δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό και η διαφάνεια στα δεδομένα είναι κρίσιμες: τα ίδια τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε ιατρική επιθεώρηση. Επίσης αναφέρεται πως η επιτροπή εμβολίων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα.

Μέχρι να δημοσιοποιηθούν πλήρη, ελεγμένα δεδομένα και να ολοκληρωθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση, κάθε συμπέρασμα παραμένει πρόωρο. Οι αρχικές ενδείξεις μπορούν να αποτελέσουν αιτία για εντατικοποίηση της παρακολούθησης και περαιτέρω έρευνας, όχι για βεβαιώσεις αιτίου. Οι γονείς και το ευρύ κοινό πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των ρυθμιστικών αρχών και των επιτροπών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και να συμβουλεύονται επαγγελματίες υγείας πριν λάβουν αποφάσεις βασισμένες σε πρώιμες ή ανεπιβεβαίωτες αναφορές.